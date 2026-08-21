政院通過總預算案 普發現金常態化？主計總處：要達三前提

行政院昨（20）日通過明年度中央政府總預算案，其中編列2,357億元普發萬元預算，要讓AI紅利、全民共享。未來普發現金是否常態化？主計總處主計長陳淑姿提出三前提：包括不增加債務、社福津貼及重大基礎建設妥適安排、不移用歲計賸餘，在確保財政紀律下才會發放。

行政院長卓榮泰表示，明年度總預算歲入、歲出均為3兆9,266億元，行政院評估歲入可較原先規劃增加430億元，加上歲入歲出賸餘約1,930億元，合計籌編2,357億元「AI紅利、全民共享」預算，強調政府完全恪遵財政紀律。

過去普發現金預算都是訂定特別條例、編列特別預算，此次是第一次編在年度預算，外界關注是否代表有常態化的可能性？陳淑姿強調，確保財政紀律仍是最大前提。