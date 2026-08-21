實質利率轉負…央行若考慮升息 專家：具正當性

台灣經濟成長強勁、通膨壓力升溫，市場對中央銀行升息預期再度升高。彭博經濟學家認為，台灣央行最快可能在9月升息。合庫金控（5880）集團首席經濟學家徐千婷指出，主計總處上修全年消費者物價指數（CPI）年增率至2.07%，以目前1年期定存利率估算，台灣實質利率已轉為負值，升息具備一定正當性。

實質利率是名目利率扣除通膨率後，反映資金實際購買力變化，目前台銀1年期定存利率約1.7%，若以主計總處預估今年CPI年增2.07%計算，實質利率約為負0.37%。換言之，民眾將資金存入銀行，即使取得利息，扣除物價上漲後，實際購買力仍呈現縮水。

實質利率轉負、通膨可能持續高於2%的背景下，央行若考慮升息，政策正當性明顯提高。徐千婷形容，央行目前「腳已經放在煞車上」，是否真正踩下去，升息機率約為五五波，顯示政策仍將視後續通膨、經濟及金融市場情勢而定。

主計總處8月14日公布最新經濟預測，將今年CPI漲幅由原先預估上修0.14個百分點至2.07%，明年預估回落至1.9%。今年物價上修主要受到多項因素影響，包括中東情勢推升國際油價、季節及天候因素造成蔬果價格上漲、AI需求熱絡帶動電腦及相關設備價格走高。

此外，企業調薪後，部分人力成本也可能逐步反映在服務價格，形成服務型通膨壓力，使全年物價漲幅高於原先預期。