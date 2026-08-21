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台企銀主辦總盈、嘉馬聯貸

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
台企銀統籌主辦總盈汽車、嘉馬汽車5年期25億元聯合授信案，由台企銀總經理李國忠（右）與總盈汽車董事長呂文瑞（左）代表簽約。台企銀／提供
台企銀統籌主辦總盈汽車、嘉馬汽車5年期25億元聯合授信案，由台企銀總經理李國忠（右）與總盈汽車董事長呂文瑞（左）代表簽約。台企銀／提供

台企銀（2834）統籌主辦總盈汽車股份有限公司、嘉馬汽車股份有限公司5年期25億元聯合授信案，於昨（20）日舉行簽約儀式，由台企銀總經理李國忠代表聯貸銀行團與總盈汽車董事長呂文瑞簽訂聯合授信合約。

聯貸案由台企銀統籌主辦並擔任管理銀行，華南銀行、合作金庫銀行、土地銀行、全國農業金庫等金融機構踴躍參貸，認貸金額達30億元，超額認貸20％，最終簽約金額為25億元，顯見銀行團對該公司經營現況及管理團隊的肯定，對其未來營運規劃亦深具信心。

總盈汽車集團長期專注於大眾交通運輸工具之生產製造，包括柴油動力、純電動動力、油電混合等大型客運車輛，已通過ISO9001（品質管理系統）、IATF16949（汽車業品質管理系統）等認證，加上代理歐系廠牌義大利IVECO、荷蘭DAF等原廠授權柴油客車，具產業營運利基及優勢；近年總盈汽車因具備高度自主研發、高妥善率與長效電池續航力等市場優勢，獲得國內多家客運業者青睞，訂單量與掛牌數在台灣電動公車市場名列前茅，成為推動2030年市區公車全面電動化的重要「電動巴士國家隊」成員之一。

台企銀身為國內唯一中小企業專業銀行，已將「永續理念」深植公司治理文化中，並肩負政策性銀行的使命，配合政策性貸款推動青年創業及中小微型企業轉型、青年安心成家方案等專案貸款，以達到促進社會就業等多項發展目標。此外，台企銀亦建立責任投資三道防線機制，將ESG風險評估納入投資流程，並透過投後管理與議合機制，持續關注被投資企業永續表現，協助企業提升永續治理能力，共同邁向淨零轉型目標。

台企銀 華南銀行 聯貸案

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