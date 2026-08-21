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趕搭青安2.0末班車 7月撥貸金額攀高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

青安2.0於7月底屆期，民眾趕搭末班車，據財政部最新統計，7月受理金額略增至364億元。撥貸金額則月增15%至431億元，是2024年9月以來的新高，公股銀指出，7月3.0方案正式出爐，連同過去已准未撥案件均出籠形成搶撥潮，惟觀察8月至目前案量已有明顯下降，估將回歸至正常水準。

青安2.0最後申請日為7月底，最後撥款日到10月底，公股銀指出，青安2.0於7月底屆期，雖然不至於爆量，但觀察6、7月仍有搭末班車的搶貸潮，民眾申請案件會在近二月趕快先申請，到最後撥款日為10月底以前，三個月過渡期隨時可撤件。

7月中旬行政院拍板青安3.0，公股銀主管指出，方案出爐後民眾已無「想像」空間，包括不符合青安3.0資格者以及過去已准未撥案件均出籠，可以看到大多數行庫撥款金額均放大，民眾在購屋合約期間內紛紛和銀行約定撥款交屋，搶貸、搶撥潮明顯。

據財政部統計，7月八大行庫總計受理青安3,914戶、金額364億元；撥貸5,299戶、金額431億元，撥貸大增747戶及58億元。其中承作前三大行庫，土銀撥款爆出大量1,101戶共90億元，臺銀912戶共71億元，合庫784戶共63億元。加上兆豐及華銀均逾50億元，以及一銀36億元，六家行庫撥款較上月成長。

青安 財政部 臺銀

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