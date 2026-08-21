壽險業界籲鬆綁長照布局限制

金管會為壽險兆元資金找去處，跨部會擴大保險業投資公共建設標的，壽險高層對政策持續鬆綁表示樂見，強調只要投資案風險、報酬及資本計提條件合適，都會積極配合、把資金留在台灣。業者直言，期待政府進一步盤點長照、高齡住宅、醫療照護、都市更新等具長期現金流的項目，並適度鬆綁投資限制、提高業者參與空間。

壽險高層表示，樂見政府跨部會持續擴大保險資金可投資公共建設範圍，尤其近兩年陸續納入AI算力中心、綠色低碳資料中心、智慧倉儲及物流中心、海底電纜等新興項目，投資標的已從過去較傳統的公共建設，進一步延伸至數位、能源及通訊等領域，對壽險資金而言是相當正面的發展。

壽險業資金規模龐大，且負債期間長，本來就需要尋找長期、穩定且具合理報酬的投資標的，壽險高層也說，只要個案風險、報酬及資本計提條件合適，都會積極評估、配合政策，將更多資金留在台灣，不僅有助資產負債管理，也能實際支持國內重大建設與產業發展。

不過，壽險高層也直言，「希望這只是開始」，目前國內公共建設可投資案件的種類與規模仍有擴大空間。