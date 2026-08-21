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第2季國際收支 三大數據亮眼

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（20）日公布2026年第2季國際收支統計，第2季國際收支呈現「經常帳高檔、外貿規模擴大、金融服務輸出創高」的特色。第2季經常帳順差584.9億美元，為歷年單季第三高，僅次於2025年第4季的699.4億美元及今年第1季的625.4億美元；金融帳淨資產增加537.9億美元，較第1季減少110.7億美元，國際收支呈7.9億美元順差。

累計今年上半年，經常帳順差達1,210.3億美元，金融帳淨資產增加1,181.2億美元，兩者均創歷年同期新高，國際收支則為38.7億美元逆差。

央行經研處副處長蔡美芬分析，經常帳順差雖連續兩季自高點回落，但並不代表外貿動能轉弱，反而是出口、進口雙雙擴大，且高階半導體、HBM（高頻寬記憶體）等相關產品價格走高，推升整體進出口規模創歷史新高。由於第2季進口增額大於出口增額，才使經常帳順差較前季縮小。

蔡美芬分析，外貿量價齊揚，也進一步帶動金融服務需求。第2季金融服務輸出達14.7億美元，創歷年單季新高，高於第1季的13.57億美元及去年第4季的14.08億美元。隨著台灣企業加速海外布局、供應鏈跨境交易增加，銀行對外存放款、同業融通及企業授信需求同步升溫，加上券商交易、承銷等業務活絡，使金融服務輸出持續攀高。「金融服務輸出」主要包括金融服務手續費，以及存放款利率差中所隱含的服務成分；因此，金融服務輸出創高，反映的是跨境金融交易與服務需求增加。

證券投資方面，第2季外資對台股股權證券投資淨流出6.32億美元，較前兩季明顯收斂；去年第4季及今年第1季分別淨流出174.32億及256.61億美元。央行指出，外資先前撤出主要與對AI產業前景疑慮升高及獲利了結有關，第2季則主要增持國內企業在海外發行的公司債。

大數據 央行 中央銀行

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