快訊

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

影／趙建銘自越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會揭新會期優先法案 推動REITs修法

中央社／ 台北20日電

金管會今天表示，立法院新會期優先法案僅一案，就是2024年3月14日已經送到立法院審議的草案，主要重點為開放不動產投資信託基金（REITs）採基金架構發行，先前已經一讀，接下來要進行黨團協商與二、三讀，實際進度仍要看立法院審議而定。

金管會今年上半年的優先法案虛擬資產服務法已經在6月底於立法院三讀通過，下半年優先法案僅一案即為證券投資信託及顧問法部分條文修正草案。

金管會證期局主秘王秀玲今天在例行記者會指出，下半年優先法案為證券投資信託及顧問法部分條文修正草案，2024年3月14日送立法院審議的草案，2024年5月經立法院財委會一讀，後續還要經過黨團協商與二、三讀，後續仍要看立法院審議而定。

王秀玲指出，修正主要有2大重點，一是開放不動產投資信託基金（REITs）採基金架構發行，新增不動產投資信託事業的相關條文，新條文已經排除社宅，另一重點為證券投資信託及顧問法第111條有關重大違反受益人跟投資人權益的罰鍰上限，從現行新台幣300萬元提高到1500萬元。

媒體關切金融市場與資產管理發展專法進度，金管會主秘尚光琪指出，金融市場與資產管理發展專法目前還在草擬階段，目前尚無正式結果，若有草案後續流程也要先送行政院。

REITs 金管會 修法

延伸閱讀

拖了8年終於要闖關！金管會下半年唯一優先法案曝光

財部九大優先法案 拚三讀 立院新會期下月開議

金管會替近5兆壽險銀彈找出口 AI、海纜等八大公建標的出爐

引資搶才！新加坡加碼減稅迎戰香港 金管會：台不一定要跟進

相關新聞

28家外銀在台誰最強？日系三雄搶下七席 瑞穗更奪三冠王

外銀在台版圖「日系勢力」最強。據金管會統計，28家外銀在台分行上半年稅前盈餘139.22億元、創2011年來新高；三大財務指標前三名共九席，日系三大銀行就拿下七席，瑞穗更包辦資產、淨值及獲利三冠王。

兆豐投信前董座陳佩君退休後新職曝光 轉任彰銀董事

兆豐投信前董事長陳佩君今年6月申請退休請辭後，最新職務曝光。彰化銀行20日公告董事異動，法人董事財政部改派代表人，由陳佩君出任，並自8月20日起生效。

拖了8年終於要闖關！金管會下半年唯一優先法案曝光

金管會下半年立法主戰場轉向REITs。證期局主秘王秀玲20日表示，9月底立法院新會期開議後，REITs修法將是金管會「唯一優先法案」，力拚今年完成三讀，替亞資中心引導民間與壽險資金投入公共建設再打通一條管道。

兆豐投信前董座陳佩君退休後新職曝光 轉任彰銀董事

兆豐投信前董事長陳佩君今年6月申請退休請辭後，最新職務曝光。彰化銀行20日公告董事異動，法人董事財政部改派代表人，由陳佩君出任，並自8月20日起生效。

金管會替近5兆壽險銀彈找出口 AI、海纜等八大公建標的出爐

金管會替近5兆壽險銀彈找公建出口。據金管會跨部會盤點公建投資標的，目前已擴增到八大類，從傳統交通建設延伸到AI算力、海底電纜、綠色低碳資料中心等新興領域，其中又以AI算力中心最受壽險業青睞。

搶貸新青安2.0末班車 7月撥貸金額創近二年新高

青安2.0於7月底屆期，民眾趕搭末班車，據財政部最新統計，7月受理金額略增至364億元。撥貸金額則月增15%至431億元，是2024年9月以來的新高，六家行庫撥貸金額增加，其中土銀更爆出逾千戶及90億元大量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。