金管會揭新會期優先法案 推動REITs修法

金管會今天表示，立法院新會期優先法案僅一案，就是2024年3月14日已經送到立法院審議的草案，主要重點為開放不動產投資信託基金（REITs）採基金架構發行，先前已經一讀，接下來要進行黨團協商與二、三讀，實際進度仍要看立法院審議而定。

金管會今年上半年的優先法案虛擬資產服務法已經在6月底於立法院三讀通過，下半年優先法案僅一案即為證券投資信託及顧問法部分條文修正草案。

金管會證期局主秘王秀玲今天在例行記者會指出，下半年優先法案為證券投資信託及顧問法部分條文修正草案，2024年3月14日送立法院審議的草案，2024年5月經立法院財委會一讀，後續還要經過黨團協商與二、三讀，後續仍要看立法院審議而定。

王秀玲指出，修正主要有2大重點，一是開放不動產投資信託基金（REITs）採基金架構發行，新增不動產投資信託事業的相關條文，新條文已經排除社宅，另一重點為證券投資信託及顧問法第111條有關重大違反受益人跟投資人權益的罰鍰上限，從現行新台幣300萬元提高到1500萬元。

媒體關切金融市場與資產管理發展專法進度，金管會主秘尚光琪指出，金融市場與資產管理發展專法目前還在草擬階段，目前尚無正式結果，若有草案後續流程也要先送行政院。