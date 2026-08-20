兆豐投信前董座陳佩君退休後新職曝光 轉任彰銀董事

金管會替近5兆壽險銀彈找公建出口。據金管會跨部會盤點公建投資標的，目前已擴增到八大類，從傳統交通建設延伸到AI算力、海底電纜、綠色低碳資料中心等新興領域，其中又以AI算力中心最受壽險業青睞。

2026-08-20 21:01