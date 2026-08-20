聽新聞
0:00 / 0:00
兆豐投信前董座陳佩君退休後新職曝光 轉任彰銀董事
兆豐投信前董事長陳佩君今年6月申請退休請辭後，最新職務曝光。彰化銀行20日公告董事異動，法人董事財政部改派代表人，由陳佩君出任，並自8月20日起生效。
彰銀指出，此次異動係財政部改派法人董事代表人。
陳佩君於2021年7月接任兆豐投信董事長，任職近五年，期間積極推動新產品、拓展業務版圖，帶動兆豐投信營運規模擴張，獲利也持續創下新高。
今年6月申請退休並辭去董事長職務後，如今轉戰彰銀董事會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。