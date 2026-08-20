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兆豐投信前董座陳佩君退休後新職曝光 轉任彰銀董事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
兆豐投信前董事長陳佩君今年6月申請退休請辭後，最新職務曝光。彰化銀行20日公告董事異動，法人董事財政部改派代表人，由陳佩君出任，並自8月20日起生效。圖／聯合報系資料照片
兆豐投信前董事長陳佩君今年6月申請退休請辭後，最新職務曝光。彰化銀行20日公告董事異動，法人董事財政部改派代表人，由陳佩君出任，並自8月20日起生效。圖／聯合報系資料照片

兆豐投信董事長陳佩君今年6月申請退休請辭後，最新職務曝光。彰化銀行20日公告董事異動，法人董事財政部改派代表人，由陳佩君出任，並自8月20日起生效。

彰銀指出，此次異動係財政部改派法人董事代表人。

陳佩君於2021年7月接任兆豐投信董事長，任職近五年，期間積極推動新產品、拓展業務版圖，帶動兆豐投信營運規模擴張，獲利也持續創下新高。

今年6月申請退休並辭去董事長職務後，如今轉戰彰銀董事會。

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