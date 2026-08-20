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拖了8年終於要闖關！金管會下半年唯一優先法案曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會下半年立法主戰場轉向REITs。聯合報系資料照
金管會下半年立法主戰場轉向REITs。聯合報系資料照

金管會下半年立法主戰場轉向REITs。證期局主秘王秀玲20日表示，9月底立法院新會期開議後，REITs修法將是金管會「唯一優先法案」，力拚今年完成三讀，替亞資中心引導民間與壽險資金投入公共建設再打通一條管道。

金管會上半年優先法案「虛擬資產服務法」已於6月30日三讀通過，下半年政策接棒轉向「證券投資信託及顧問法」修法。

王秀玲指出，REITs修法目前已完成一讀，後續仍須經黨團協商及二、三讀，實際進度仍視立法院審查情況而定。

此次修法兩大核心，一是開放不動產投資信託（REITs）改採基金架構發行，二是強化投資人保護，若有重大違反投資人權益事項，罰鍰上限將由300萬元大幅提高至1,500萬元。

其中，基金型REITs更被視為亞洲資產管理中心的重要拼圖。

未來民間資金、金融保險業資金，可透過購買REITs，間接投資已進入營運期的公共建設，讓公共建設透過證券化轉為可投資金融商品。

對壽險業而言，基金型REITs也多了一條參與公共建設的路徑。相較直接投資單一公建案，透過證券化商品，可提高資產配置與流動性管理彈性，有助提高保險資金投入意願。

這部法案其實已走了漫長八年。

REITs改採基金架構自2018年開始倡議，修法草案歷經金管會、行政院後，2024年3月送進立法院，同年5月完成一讀，此後再度延宕逾兩年。

隨亞資中心政策全面推進，REITs修法的重要性也跟著升高。

金管會希望藉基金型REITs，把國內充沛的民間及壽險資金導向本土公共建設與產業，也讓一般投資人有機會透過小額投資，分享大型資產及公共建設的長期收益。

金管會 REITs 修法

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