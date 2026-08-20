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金管會替近5兆壽險銀彈找出口 AI、海纜等八大公建標的出爐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會替近5兆壽險銀彈找公建出口。聯合報系資料照
金管會替近5兆壽險銀彈找公建出口。聯合報系資料照

金管會替近5兆壽險銀彈找公建出口。據金管會跨部會盤點公建投資標的，目前已擴增到八大類，從傳統交通建設延伸到AI算力、海底電纜、綠色低碳資料中心等新興領域，其中又以AI算力中心最受壽險業青睞。

壽險資金也同步加速進場。據金管會統計，6月底壽險投資公建達7,155億元，第2季大增770億元，寫至少近四年單季最大增額。上半年淨增601億元，已達去年全年新增額的1.57倍，壽險圈估全年有望挑戰新增千億元。

第2季770億元增額中，以有價證券投資增加511億元最多，占近三分之二，主要是投資從事公建的公開發行公司股票或債券，例如電力公司等。

不動產及地上權投資增加167億元；另透過私募、創投基金，或投資非公開發行公司等方式增加92億元。

金管會近兩年持續與國發會、財政部及各目的事業主管機關合作，透過函釋擴大公共建設及策略性產業範圍。

金管會20日公布，據近兩年盤點，目前共有物流中心、節能服務產業或設施（ESCO）、遊艇碼頭、AI算力中心及相關服務、表後儲能、海底電纜、智慧倉儲及物流中心、綠色低碳資料中心等八類。

其中，海底電纜、智慧倉儲及物流中心、綠色低碳資料中心等三大項，是今年新增函釋標的；數位發展部6月也重新函釋「人工智慧（AI）算力中心及相關服務」，取代去年版本。

這意味著壽險可投資公建範圍，已逐步由交通、能源等實體建設，擴大至數位、通訊及低碳基礎建設。

保險局副局長蔡火炎表示，以目前市場情況來看，因AI產業熱度高，壽險業最想投資的是AI算力中心。

隨各目的事業主管機關完成政策認定，也增加保險資金投入新興基礎建設的選擇。

蔡火炎說，金管會去年10月也已放寬投資額度，將保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資上限，由可運用資金10%提高至15%。金管會當時估算，新制可提供約4.88兆元投資量能。

目前壽險公建投資距離法定上限仍有相當大空間，增加具公共利益、政策效益且可供長期資金投入的案源，也是政策重點。

金管會表示，未來仍將持續跨部會盤點投資標的，並滾動檢討保險業資金運用制度，擴大保險資金投入國內建設。

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