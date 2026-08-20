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28家外銀在台誰最強？日系三雄搶下七席 瑞穗更奪三冠王

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
淨值排名由日系銀行包辦前三名，瑞穗以306.36億元居冠，其次為三菱日聯223.73億元、三井住友167.22億元。路透
淨值排名由日系銀行包辦前三名，瑞穗以306.36億元居冠，其次為三菱日聯223.73億元、三井住友167.22億元。路透

外銀在台版圖「日系勢力」最強。據金管會統計，28家外銀在台分行上半年稅前盈餘139.22億元、創2011年來新高；三大財務指標前三名共九席，日系三大銀行就拿下七席，瑞穗更包辦資產、淨值及獲利三冠王。

截至6月底，外銀在台分行資產總額達4兆2,103億元、淨值1,685億元，分別年增8.18%、11.22%，均創歷年新高；上半年稅前盈餘139.22億元，也年增6.71%。

從個別外銀排名來看，日系銀行存在感尤其突出。

資產規模前三大依序為瑞穗銀行6,327.59億元、三井住友銀行3,886.1億元及安智銀行3,580.09億元，日系銀行包辦前兩名。

淨值排名更由日系銀行包辦前三名，瑞穗以306.36億元居冠，其次為三菱日聯223.73億元、三井住友167.22億元。

換言之，日系三大銀行在資本規模上已形成第一梯隊。

獲利榜同樣由瑞穗拿下第一，上半年稅前盈餘28.33億元；法國巴黎銀行20.01億元居次，三菱日聯17.52億元排名第三。

三大財務指標前三名合計九個席次中，瑞穗、三井住友及三菱日聯三家日系銀行合計搶下七席。

其中瑞穗更是唯一橫跨資產、淨值及獲利三項指標都排名第一的外銀，凸顯其在台布局深度。

銀行局副局長張嘉魁說，外銀在台主要深耕企業金融，提供企業貸款、貿易融資、跨境金融及資金管理等服務，並憑藉全球營運網絡協助台灣企業拓展海外市場。

近年外銀也搭上亞洲資產管理中心政策，擴大財富管理、資產配置及高資產客群布局。

法國巴黎銀行與瑞士銀行在台分行均已進駐高雄資產管理專區，也讓外銀在台競爭從傳統企金進一步延伸至高端財管市場。

金管會 淨值

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