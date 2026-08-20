全民瘋集點！AFTEE先享後付祭全新權益搶攻會員點數經濟

台灣人瘋消費集點已成熱潮，來自日本的金融科技領導品牌AFTEE先享後付深耕台灣，看準點數生態圈的經濟效益，宣布推出全新會員制度與「AFTEE Points」點數機制，鼓勵用戶透過完成任務、累積繳費等爬升會員級別，享有更好的消費回饋；另一方面，藉由點數誘因創造更多回購表現，並期待透過新機制持續幫助用戶建立正確的BNPL消費行為。

根據機構研究指出，台灣零售業會員點數經濟規模預估將在2028年成長至770億元；另根據東方線上自主調查報告發現，台灣超過九成消費者享受集點樂趣、六成消費者會因集點而選擇特定品牌或平台，凸顯點數經濟已融入消費者的日常生活中，且能有效維繫用戶忠誠度，效益不可小覷。

AFTEE先享後付深耕台灣市場8年，至今累積超過200萬用戶，整體用戶輪廓穩定且使用習慣健康，目前未付率仍持續低於1%左右；觀察黏著度，各額度層級的消費者的交易次數皆連年成長，亦發現高額度區間用戶也是高頻使用者的比例比其他額度區塊來得高，並且黏著度越高的用戶，其額度分布也越往頂端集中，顯示AFTEE先享後付創造「消費、準時繳費、額度提升、再消費」的正向循環。

為了極大化正向消費循環價值並提供用戶優質誘因，AFTEE先享後付宣布推出全新會員制與AFTEE Points機制，讓用戶能透過消費累計獲得點數回饋，提高使用頻率與黏著度。消費者下載並註冊AFTEE先享後付 APP後即成為入門會員，完成包含身分認證、累積繳費金額與訂單數等任務之後，系統將自動給予銅享、銀享、金享、鑽享會員等級，可於準時繳費後享有0.5%至1%不等的AFTEE Points回饋。

AFTEE先享後付副總經理暨產品長安達和史表示：「會員在商家使用AFTEE先享後付結帳並獲得點數後，無論在原商家或其他商家消費，都可以在下一次結帳或後續帳單繳費時進行點數折抵，形成一個以AFTEE Points為中心、橫跨多元消費場景的點數生態圈。除了讓會員在日常生活中邊付邊賺，商戶也能藉由點數誘因提升訂單結帳率。對AFTEE而言，點數機制不僅提供用戶新權益，也提升整體交易頻次與回購率。目前會員權益上線兩個月，我們已經觀察到消費力位於中段的高潛力客群，回購比例對比近半年成長10％，顯示點數制可能成功帶動這群潛在消費者回流。」

AFTEE先享後付長期致力金融服務及消費者教育，將「安全與信用」視為服務的核心基礎。安達和史強調，全新會員制度與點數回饋機制同樣從「信用」出發，以「準時繳費」作為獲得回饋的基本條件，呼應AFTEE先享後付「不僅是安全便利的支付工具，更成為推動消費者養成健康消費行為的日常夥伴」之核心概念。未來AFTEE先享後付將持續深化以「安全與信用」為本的服務，亦透過點數回饋再利用的機制豐富AFTEE應用生態圈，與用戶及商戶共創安全且正向的BNPL產業。