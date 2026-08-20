南山人壽：55歲後女性骨折理賠件數是男性2倍以上

高齡人生最怕「跌跌撞撞」。南山人壽分析近二年多的理賠數字發現，55歲以後的女性因骨折意外住院的理賠案件數，是55歲之後男性骨折住院理賠案的2倍，75歲以上，女性骨折理賠件數更是男性的3倍，應與女性停經後骨質疏鬆比率提高有關，且近年75歲以上骨折理賠案年增2成以上，且因骨折意外住院的理賠金額最高一年可能高達60萬到100萬元，顯示高齡的保「密」防「跌」工作顯得非常重要。

南山人壽指出，75歲以上因骨折意外住院的理賠案件，增加2成以上，但平均每件理賠金額為8萬元左右，卻是所有年齡層中最低，依衛福部資料，台灣75歲以上人口每4人就有1人骨質疏鬆，只要輕微跌倒，就可能造成骨折，常見的高齡髖骨骨折，若採用新式療法與醫材，一年的醫療加照護費用，可能就要60萬到100萬元，恐造成家庭極大的經濟壓力。

高齡者一旦因骨折長期臥床，不僅影響生活品質，更可能引發其他併發症如褥瘡、肺炎、泌尿道感染、下肢靜脈栓塞，甚至敗血症等，因此事前的防跌，與不幸意外骨折後的治療與適當照護，是維持高齡健康的關鍵。

南山人壽也發現，由於早年經濟、保險觀念及商品條件與現在顯著不同，現在70歲以上保戶在住院日額、實支實付、與手術醫療的平均保額，會因為保險期間屆滿而明顯低於整體平均水準，其中，住院日額平均保額約下降25%至35%，實支實付保額下降近50%，手術醫療的保障少了4到5成，也就是在最需要保障時，保障反而不足，必須靠自身儲蓄來支應，因此建議趁年輕、仍在投保年齡時，規劃適合的保單，強化高齡醫療保障，以降低未來保障缺口。

南山人壽今年推出的「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」（簡稱「實健溢百」），補足百歲人生的保險拼圖，保單共有六大特色，一、0到70歲皆有機會投保，保障至保險年齡達100歲的保單年度末；二、保戶可依預算靈活選擇繳費年期（10/20/30年繳費）及投保計劃（計劃10/20/30）；三、醫療雙帳戶，74歲前與74歲後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達750萬元（以計劃30為例）；四、補足高齡醫療保障缺口，74歲（不含）前為「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」保障，且與「日額給付」兩者擇一給付；五、強化癌症、入住加護暨燒燙傷病房相關醫療保障；六、具有身故／祝壽保險金，且有機會享有健康促進增額保障（僅限投保當時保險年齡達16歲(含)以上者適用）。

南山人壽提醒民眾應保「密」防「跌」，依衛福部建議的三招，一是適度曬太陽、二為均衡飲食、三是荷重運動，來儲存骨本、維持骨密度。同時要注意居家環境，謹防高齡跌倒，再者就是強化高齡的醫療保障，可以安心治療不傷老本，儘速恢復健康。