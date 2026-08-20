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國泰人壽台中烏日攻商辦商機 估2031年底完工

中央社／ 台北20日電
國泰金今天表示，國泰人壽預計投資新台幣數十億元在台中市烏日區興建商辦大樓。圖／國泰人壽提供
國泰金今天表示，國泰人壽預計投資新台幣數十億元在台中市烏日區興建商辦大樓。圖／國泰人壽提供

國泰金今天表示，國泰人壽預計投資新台幣數十億元在台中市烏日區興建商辦大樓，此案地點靠近台中高鐵站跟新烏日火車站，後續將作為商場辦公與資訊機房使用，整體建案預計2031年底完工。

國泰金今天代子公司國泰人壽公告以自地委建方式與利害關係人三井工程股份有限公司簽訂工程承攬契約書。

國泰金副總經理石敏宏在重大訊息記者會上表示，「台中市烏日區新站南段新建工程」第一階段地工工程契約總金額達新台幣6億500萬元，起迄日期為今年8月20日到2028年2月10日，工程地點為台中市烏日區新站南段2-1地號。

石敏宏指出，此案靠近台中高鐵站跟新烏日火車站，步行距離約10分鐘，未來規劃興建大樓，預計是地上17層、地下3層的商業大樓，規劃使用作為商場辦公、資訊機房使用。此次主要發包地工工程，預計開挖地下室工程，後續還有主體工程做發包，第1期工程預計2028年第1季完成，後續還有第2階段主體工程，預計2031年底完成。

媒體關注此次工程總金額與租金報酬率，石敏宏說明，首階段發包金額約6.05億元，第2階段還要進一步統計，整體規模應在數十億元左右，租金報酬率不便說明，但皆有符合投資上的要求。

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