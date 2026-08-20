快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

AFTEE也拼點數生態圈 高潛力回購已成長10%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
AFTEE也拼點數生態圈 高潛力回購已成長10%。圖／AFTEE提供
AFTEE也拼點數生態圈 高潛力回購已成長10%。圖／AFTEE提供

來自日本的金融科技領導品牌 AFTEE先享後付祭全新權益搶攻會員點數經濟，宣布推出全新會員制度與「AFTEE Points」點數機制，系統將自動給予銅享、銀享、金享、鑽享會員等級，可於準時繳費後享有0.5%至1%不等的AFTEE Points回饋。

AFTEE先享後付看準點數生態圈的經濟效益，因此積極打造跨場景通用點數生態圈，高潛力回購已成長10%。

AFTEE不但推出全新的會員制，並主打一點通用、跨店折抵，鼓勵用戶透過完成任務、累積繳費等爬升會員級別，享有更好的消費回饋，也藉由點數誘因創造更多回購表現，並期待透過新機制持續幫助用戶建立正確的BNPL消費行為。

台灣人瘋消費集點已成熱潮，根據機構研究指出，台灣零售業會員點數經濟規模預估將在2028年成長至770億元；另根據東方線上自主調查報告發現，台灣超過九成消費者享受集點樂趣、六成消費者會因集點而選擇特定品牌或平台，凸顯點數經濟已融入消費者的日常生活中，且能有效維繫用戶忠誠度，效益不可小覷。

AFTEE深耕台灣市場8年，至今累積超過200萬用戶，整體用戶輪廓穩定且使用習慣健康，目前未付率仍持續低於1%左右；觀察黏著度，各額度層級的消費者的交易次數皆連年成長，亦發現高額度區間用戶也是高頻使用者的比例比其他額度區塊來得高，並且黏著度越高的用戶，其額度分佈也越往頂端集中，顯示AFTEE先享後付創造「消費、準時繳費、額度提升、再消費」的正向循環。

為了極大化正向消費循環價值並提供用戶優質誘因，AFTEE先享後付宣布推出全新會員制與AFTEE Points機制，讓用戶能透過消費累計獲得點數回饋，提高使用頻率與黏著度。

AFTEE先享後付副總經理暨產品長安達和史表示，會員在商家使用AFTEE先享後付結帳並獲得點數後，無論在原商家或其他商家消費，都可以在下一次結帳或後續帳單繳費時進行點數折抵，形成一個以AFTEE Points為中心、橫跨多元消費場景的點數生態圈。除了讓會員在日常生活中邊付邊賺，商戶也能藉由點數誘因提升訂單結帳率。對AFTEE而言，點數機制不僅提供用戶新權益，也提升整體交易頻次與回購率。目前會員權益上線兩個月，我們已經觀察到消費力位於中段的高潛力客群，回購比例對比近半年成長10％，顯示點數制可能成功帶動這群潛在消費者回流。

日本 生態

延伸閱讀

全盈+PAY搶生活帳單商機 7,900項都能繳、最高回饋28%

外帶吃三商巧福、福勝亭更省 7品牌限時9折再送回客券

ETF 成定期定額首選 凱基證券推交易活動助圓夢

台灣景氣會影響零售業？全家葉榮廷稱消費仍兩極化 下半年仍有成長空間

相關新聞

搶貸新青安2.0末班車 7月撥貸金額創近二年新高

青安2.0於7月底屆期，民眾趕搭末班車，據財政部最新統計，7月受理金額略增至364億元。撥貸金額則月增15%至431億元，是2024年9月以來的新高，六家行庫撥貸金額增加，其中土銀更爆出逾千戶及90億元大量。

28家外銀設置在台分行 亞系銀行快過半

金管會今日發布最新統計，目前共有28家外國銀行在台設立分行，其中母行屬亞太地區者有13家、屬歐洲地區者有9家、屬北美地區者有6家。截至115年6月底，外國銀行在臺分行資產總額達新臺幣4兆2,103億元、淨值1,685億元，較去年同期(114年6月底)的3兆8,921億元及1,515億元，分別成長8.18%及11.22%。另獲利部分115年1至6月，外國銀行在臺分行稅前盈餘為139.22億元，較去年同期的130.47億元，成長6.71%。

新台幣升1.2分 收31.925元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.925元，升1.2分，成交金額17.52億美元

2027證交稅飆6,415億元翻倍 財長曝日均成交量以1.1兆估算

行政院20日通過2027年度中央政府總預算，歲入部分共編列3兆9,266億元，較2026年度預算數2兆8,623億元，增加1兆643億元，約增37.2％，其中在證交稅部分更是突破新高編列6,415億元，年增156.5%。財政部長莊翠雲表示，主要是看到2026年的日均成交量推升超過1兆，經過稅收估測專案小組討論後，認為可用1兆1,000億元的日均量來推估明年度證交稅。

新台幣下午盤開貶 再向32元靠攏

外資昨天在台股壓低結算，外資賣超台股且反手匯出；今早新台幣以31.89開盤，小升4.7分；午盤以31.925暫收，小升1.2分，成交量7.92億美元。午後開盤後15分鐘成交價跳空壓低，以31.981開出，貶值4.4分，再向32元靠攏。

新台幣午盤升1.2分 暫收31.925元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.925元，升1.2分，成交金額7.92億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。