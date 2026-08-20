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保險業公建投資範圍擴大 AI算力中心、海纜成新標的

中央社／ 台北20日電

金管會今天表示，為引導保險業長期資金投入國內公共建設，近2年各主管機關陸續就投資標的進行認定，範圍包含遊艇碼頭、AI算力中心、智慧倉儲、海底電纜等新標的，盼支持台灣公建發展。

金管會持續與國發會、財政部及各目的事業主管機關合作，透過政策協調及法規調適，擴大保險業可投資公共建設範圍。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，近2年來，各目的事業主管機關陸續就具公共利益及政策效益的新興投資標的進行函釋，包含交通部就遊艇碼頭等港灣交通運輸設施、數發部就人工智慧（AI）算力中心及綠色低碳資料中心，經濟部就智慧倉儲、物流中心、表後儲能及節能服務產業（ESCO）等進行政策認定。

蔡火炎說，國家通訊傳播委員會（NCC）就海底電纜的電信公用事業設施屬性進行函釋，逐步將公共建設投資範圍由傳統交通建設，拓展至數位、能源、通訊及智慧物流等新興領域。

蔡火炎指出，2025年10月已修正「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，將保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資的資金總額上限，由可運用資金10%提高至15%，進一步擴大保險資金投入公共建設的空間。

金管會表示，未來持續與國發會、財政部及各目的事業主管機關合作，盤點具公共利益及政策效益的投資標的，並滾動檢討保險業資金運用制度，在兼顧保戶權益及金融穩定的前提下，提供保險業更多元的長期投資管道，支持台灣建設及產業發展。

根據金管會統計，截至今年第2季底，保險業運用在專案運用、公共及社會福利事業投資金額（含地上權及有價證券等各類投資管道）為新台幣7155億元，年增923億元。

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