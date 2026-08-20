兆豐證券攜手兆豐期貨推廣金融教育 帶學子從職涯到識詐玩轉金融

兆豐證券今年連續第四年為高中及大學在校生舉辦暑期金融營隊活動，繼7月大學生職涯探索活動，近日攜手子公司兆豐期貨，並與財金智慧教育推廣協會二度合作，讓高中生走進企業，主題從「認識金融」、「探索職涯」再延伸到「辨識詐騙」，展現金融教育的創新樣貌。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，據證交所統計，截至今年7月底，30歲以下投資人占市場開戶人數達18.59%，年輕世代參與股市的同時，更需要建立金融風險意識及識詐能力，避免為了追求報酬承擔過高風險，甚至落入投資詐騙圈套，今年將防詐實境解謎遊戲納入活動內容，讓學生透過實際體驗加深印象，提升風險辨識能力。

兆豐證券總經理吳明宗鼓勵學生，不妨從高中階段開始思考未來、勇於破框嘗試，把握時間探索興趣、充實自己。

今年活動內容以「金融防詐」及「金融職涯探索」為兩大主軸。在金融防詐方面，由財金智慧教育推廣協會延續實境解謎形式，將防詐知識融入情境互動及趣味挑戰，帶領學員從生活案例認識常見詐騙手法，在解謎過程中學習辨識風險、提高警覺。

在金融職涯探索方面，由兆豐證券講師帶領學員認識證券產業，安排證券業務導覽、金融理財及面試技巧等課程，從產業認識到職涯準備，協助學員探索金融產業的多元職涯發展。

財金智慧教育推廣協會理事長周行一親自到場，鼓勵學生努力培養財商，並表示協會長期致力於推廣金融教育，除走入校園開設課程外，也積極開發理財、防詐等不同主題的實境解謎遊戲，期盼透過更多元與生活化的方式，將理財觀念及防詐意識轉化為年輕世代容易理解、樂於學習的內容。

「探索兆豐證券多重宇宙」活動，從首屆以「探索金融職涯及理財」為核心，逐年擴充金融教育內容，並導入實境解謎等多元學習方式，持續豐富金融教育內涵。未來兆豐證券將持續攜手各界推動金融教育，為培育下一世代金融人才貢獻心力，以實際行動落實兆豐證券「安心、信賴、陪伴」的品牌精神。