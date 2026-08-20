凱基證券隨身e策略APP全新升級 個人化首頁引領數位投資新體驗

為持續優化數位投資體驗，凱基證券宣布「隨身e策略」APP全新改版正式上線，以「全新介面、全新體驗、全新旅程」為核心理念，分階段推出嶄新介面設計，重新定義投資人與數位平台的互動方式。其中，首波改版最大亮點聚焦於全新升級的「我的」個人化首頁，透過更直覺、更彈性的操作設計，讓投資人可依自身投資習慣與需求自由打造專屬投資介面，實現真正「投資首頁，由我定義」的數位體驗。

值得一提的是，凱基證券這次改版是從投資人的使用習慣出發，因此規劃新版介面前，投入大量使用者研究與客戶訪談，希望了解投資人每天開啟交易APP時「最常使用哪些功能」、「最想優先看到哪些資訊」，以及「如何在最短時間內完成操作」。同時，團隊也透過投資人的使用行為，整理出最常被設定為快捷功能的服務項目，作為新版首頁設計的重要依據。

凱基證券研究發現，多數投資人最在意的其實不是APP功能有多豐富，而是能不能快速找到需要的資訊，像是帳務總覽、近期交易紀錄、資金流向，以及常用交易工具等，都是每天最常查看的內容。因此，新版介面以「資訊找得到、功能用得到」為設計核心，讓投資人在開啟APP的第一時間，就能看到最關心的投資資訊。

針對不同投資族群，新版首頁也提供更符合個人化的使用體驗。例如，存股族最希望「定期定額」功能出現在APP首頁，搭配「我的股利查詢」服務，方便即時追蹤長期投資成果；投資新手則想要快速使用「股票抽籤」功能，讓小資族有望以銅板價以小搏大；而資深投資人則偏好使用「智慧條件下單」功能，免盯盤就能掌握行情。此外，針對持有海外股票、基金等多元資產的投資人，新版介面也透過更清楚的分類與整合設計，讓跨商品管理更輕鬆、更有效率。

新版「隨身e策略」APP「我的」首頁，以高度個人化的介面設計為最大特色。投資人可自由切換淺色與深色主題模式，並依閱讀需求調整字體大小，不論偏好清新簡潔或沉穩專業風格，都能輕鬆打造最舒適的使用環境。同時，全新導入自訂版面功能，使用者可透過拖曳方式自由排列常用功能與主選單順序，將最常使用的資訊與工具放在首頁「快捷功能」的位置，一打開APP即可快速掌握重點資訊。

除了個人化設定之外，新版「我的」首頁也進一步強化投資資訊整合能力。透過「自訂大盤指數」功能，投資人可自由追蹤全球重要市場動態，快速掌握關注市場脈動；「帳務總覽」則提供多元投資部位整合檢視，透過滑動操作即可快速檢視台股、海外股票、財富管理商品的市值變化及每日損益等重要資訊，讓資產配置一目瞭然。

此外，「我的行事曆」可主動提醒交割款與除權息資訊，協助投資人掌握現金流；「市場日曆」則整合股東會、法說會及股利發放等重要市場事件，方便提前規劃投資布局。同步升級的「即時新聞」功能，也新增與個人庫存持股高度連結的新聞資訊服務，即時推播關注持股的相關新聞與市場動態，讓投資資訊更貼近每個人的需求。

透過此次改版，「隨身e策略」不僅提供更貼近個人需求的操作體驗，也將投資資訊、資產管理與市場動態整合於單一入口，打造更完整的數位投資旅程。凱基證券將持續推動數位創新與服務優化，陪伴更多年輕族群從人生第一筆投資開始，逐步累積財富基礎，實踐「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，讓每一步投資都成為夢想的起點。