搶貸新青安2.0末班車 7月撥貸金額創近二年新高

青安2.0於7月底屆期，民眾趕搭末班車，據財政部最新統計，7月受理金額略增至364億元。撥貸金額則月增15%至431億元，是2024年9月以來的新高，六家行庫撥貸金額增加，其中土銀更爆出逾千戶及90億元大量。

青安2.0最後申請日為7月底，最後撥款日到10月底，公股銀主管指出，青安2.0於7月底屆期，雖然不至於爆量，但觀察6、7月仍有搭末班車的搶貸潮，民眾申請案件會在近二月趕快申請，尤其不符合青安3.0資格者一定會趕在7月31日以前送件適用2.0舊規定，且規定2.0最後撥款日為10月底，因此這三個月過渡期隨時可撤件。

另外倘符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒）得提供證明文件，在撥款前向公股銀行撤案重新申請青安3.0方案。

據財政部統計，7月八大行庫總計受理青安3,914戶、金額364億元；撥貸5,299戶、金額431億元，撥貸大增747戶及58億元。其中承作前三大行庫，土銀撥款1,101 戶共90億元，台銀撥款912戶共71億元，合庫784戶共63億元。