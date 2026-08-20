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青安2.0末班車申貸潮 7月撥貸戶數金額創逾1年半高

中央社／ 台北20日電
青安貸款7月出現「搶末班車」申貸潮。聯合報系資料照
青安貸款7月出現「搶末班車」申貸潮。聯合報系資料照

青安貸款7月出現「搶末班車」申貸潮。財政部今天公布統計，在青安3.0上路前的政策交替期，7月撥貸戶數與金額一舉衝上5299戶、新台幣431.74億元，攀升至逾1年半高點；雖然受理戶數與金額增減互見，但整體表現依舊穩健優於去年同期。

青年安心成家貸款2.0（新青安）政策已於今年7月底屆滿，8月正式銜接青安3.0，協助首購族減輕購屋初期負擔，並新增婚育家庭加碼，以及年齡、所得及房屋總價限制等規定。

根據財政部今天釋出公股銀行辦理青安貸款統計資料，今年7月受理戶數3914戶、金額364.34億元，較6月減少804戶、增加7.62億元，均優於去年同期水準。

撥貸情形呈現月增表現，整體撥貸共5299戶、撥貸金額431.74億元，分別較6月增加747戶、58.11億元，數值均為113年10月以來新高水準。

檢視8大行庫今年7月承作青安貸款情形，台銀受理817戶最多、土銀受理695戶次之、合庫銀631戶排名第3，其餘公股銀受理戶數都不到600戶。

撥貸情形方面，土銀撥貸1101戶居冠、台銀912戶排名第2、合庫銀784戶第3、兆豐銀667戶排名第4、華南銀631戶排名第5，其餘公股銀撥貸戶數均不到500戶。

與6月數據相較，整體撥貸戶數占受理比率，從上月96.52%略增至96.8%，整體撥貸金額占受理比率由96.11%略增至96.39%，8家公股行庫比率均高於9成。

公股行庫主管指出，趕在青安3.0上路前，6月起即浮現青安2.0的「搶末班車潮」；考量國內經濟仍佳，失業率處於歷史低檔，且自住購屋需求仍在，預期今年房市交易量能與去年大致持平。

新青安 青安貸款 財政部

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