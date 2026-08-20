青安2.0末班車申貸潮 7月撥貸戶數金額創逾1年半高

金管會今日發布最新統計，目前共有28家外國銀行在台設立分行，其中母行屬亞太地區者有13家、屬歐洲地區者有9家、屬北美地區者有6家。截至115年6月底，外國銀行在臺分行資產總額達新臺幣4兆2,103億元、淨值1,685億元，較去年同期(114年6月底)的3兆8,921億元及1,515億元，分別成長8.18%及11.22%。另獲利部分115年1至6月，外國銀行在臺分行稅前盈餘為139.22億元，較去年同期的130.47億元，成長6.71%。

2026-08-20 16:44