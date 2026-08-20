全盈+PAY搶生活帳單商機 7,900項都能繳、最高回饋28%

夏季用電及民生支出進入高峰，電子支付業者進一步把戰場從日常消費延伸至生活帳單。全盈+PAY20日宣布擴大數位繳費布局，攜手TWQR拓展掃碼繳費服務，民眾透過手機掃描帳單上的TWQR QR Code，即可繳納水費、瓦斯費、停車費、電信費、學雜費及勞健保費等，涵蓋超過7,900項生活繳費項目，並祭出最高28%回饋搶攻繳費商機。

全盈支付表示，生活繳費是高頻且具黏著度的支付場景，隨著數位支付普及，電子支付服務也從過去著重零售、餐飲等消費場景，逐步擴大至水電、電信及政府規費等固定支出，希望藉此提高用戶使用頻率。

全盈+PAY此次透過TWQR擴大繳費範圍，包括水費、瓦斯費、路邊停車費、電信費、各級院校學雜費、勞健保費、信用卡費、公路使用養護安全管理費及政府規費等，合計超過7,900項。

為搶攻暑期繳費需求，即日起至9月30日，使用全盈+PAY掃描帳單TWQR QR Code付款，單筆滿1,200元限量回饋100元全盈儲值金，首次綁定兆豐銀行帳戶繳費另有20%回饋；活動期間透過TWQR繳費累積滿2,000元，還可抽1萬元全盈儲值金。

除了TWQR掃碼繳費，全盈+PAY也持續擴大APP內的生活繳費功能，包括水費、電費、瓦斯費、中華電信電信費及台北市停車費等，單筆滿1,200元同樣限量回饋100元全盈儲值金；首次設定台灣自來水、台北自來水、台電或中華電信自動繳費，並完成一筆繳費，再回饋50元。

全盈+PAY也同步擴大TWQR實體消費應用，即日起至9月底，在支援TWQR掃碼支付的實體商家消費，單筆不限金額享5%全盈儲值金回饋，每名用戶每月回饋上限200元；另串聯藥妝、3C、寵物、百貨、電商及餐飲等通路推出加碼優惠。

其中，包括屈臣氏、大樹藥局、神腦國際（2450）、新東陽、摩曼頓、小林眼鏡等指定通路，單筆消費滿1,500元限量享10%回饋；美麗華、微風及漢神等指定百貨商場，單筆滿1,000元贈100元全盈儲值金，並將支付優惠延伸至餐飲及飲料品牌。

全盈支付表示，未來將持續以生活繳費場景為核心擴大服務觸點，從單一繳費需求延伸至日常支付及生活應用，藉由提高支付使用頻率及涵蓋場景，逐步建構更完整的生活支付生態圈。