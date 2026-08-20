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28家外銀設置在台分行 亞系銀行快過半

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
28家外銀設置在台分行，亞系銀行快過半。聯合報系資料照
28家外銀設置在台分行，亞系銀行快過半。聯合報系資料照

金管會今日發布最新統計，目前共有28家外國銀行在台設立分行，其中母行屬亞太地區者有13家、屬歐洲地區者有9家、屬北美地區者有6家。截至115年6月底，外國銀行在臺分行資產總額達新臺幣4兆2,103億元、淨值1,685億元，較去年同期(114年6月底)的3兆8,921億元及1,515億元，分別成長8.18%及11.22%。另獲利部分115年1至6月，外國銀行在臺分行稅前盈餘為139.22億元，較去年同期的130.47億元，成長6.71%。

金管會指出，整體而言，外國銀行在臺分行資產總額、淨值及獲利均較去年同期成長，資產品質維持良好，逾放比率僅約0.01%，顯示整體營運穩健，資產規模及獲利表現持續成長。

金管會表示，外國銀行持續加大投資台灣，透過擴大在台營運規模及業務布局，展現深耕我國市場的決心，亦反映國際金融機構持續看好臺灣經濟及金融市場發展潛力。外國銀行在臺分行除持續深耕企業金融業務，提供企業貸款、貿易融資、跨境金融及資金管理等多元服務外，亦憑藉全球營運網絡及國際市場經驗，協助我國企業拓展海外市場及提升跨境金融服務效率；近年並配合政府推動亞洲資產管理中心政策，積極發展財富管理、資產配置及高資產客戶服務，提供更完整、多元的金融商品及專業顧問服務，持續提升我國金融市場的國際競爭力。

銀行 淨值 金管會

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