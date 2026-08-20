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金管會提醒民眾申辦貸款切勿輕信代辦 以免受騙多花冤枉錢
為避免民眾因透過代辦業者辦理貸款、債務協商或整合衍生相關爭議，金管會今日再度呼籲民眾千萬不要輕信代辦業者的話術，以避免受騙。
金管會再次提醒民眾，金融機構提供貸款，是以客戶信用評估為基礎，並不因其是否有中間介紹人而有差別，有借貸資金需求者，請直接向金融機構洽詢申貸。民眾如透過代辦業者仲介借款或債務協商，除恐須負擔額外費用而增加經濟負擔外，而且可能衍生詐騙或個人資料遭不當利用等爭議，反而使自己權益受損。金管會亦已規定金融機構不得受理代辦貸款業者轉來的貸款案件，並禁止金融機構職員私下受理。
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