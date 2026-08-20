快訊

批卓榮泰觀念大錯特錯 韓國瑜：行政院「武器化」副署權

以色列承認了！首度證實在加薩的殺人罪行將展開調查

新北檢閃兵案起訴第五波起訴共12人 棒棒糖「王子」遭求刑2年2月

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會提醒民眾申辦貸款切勿輕信代辦 以免受騙多花冤枉錢

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會提醒民眾申辦貸款切勿輕信代辦，以免受騙多花冤枉錢。聯合報系資料照
金管會提醒民眾申辦貸款切勿輕信代辦，以免受騙多花冤枉錢。聯合報系資料照

為避免民眾因透過代辦業者辦理貸款、債務協商或整合衍生相關爭議，金管會今日再度呼籲民眾千萬不要輕信代辦業者的話術，以避免受騙。

金管會再次提醒民眾，金融機構提供貸款，是以客戶信用評估為基礎，並不因其是否有中間介紹人而有差別，有借貸資金需求者，請直接向金融機構洽詢申貸。民眾如透過代辦業者仲介借款或債務協商，除恐須負擔額外費用而增加經濟負擔外，而且可能衍生詐騙或個人資料遭不當利用等爭議，反而使自己權益受損。金管會亦已規定金融機構不得受理代辦貸款業者轉來的貸款案件，並禁止金融機構職員私下受理。

金管會 詐騙 金融機構 債務

延伸閱讀

手握4000萬想投資…誤入假投資陷阱 投入2100萬帳上獲利5000萬一場空

還有7億沒有領！南市提供徵收保管款系統可查詢申領

新聞中的公民與社會／「關係進入新階段」世界銀行將逐步終止對陸放款

美長債殖利率竄升有多嚴重？克魯曼：免驚！不致釀成債務危機

相關新聞

新台幣升1.2分 收31.925元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.925元，升1.2分，成交金額17.52億美元

28家外銀設置在台分行 亞系銀行快過半

金管會今日發布最新統計，目前共有28家外國銀行在台設立分行，其中母行屬亞太地區者有13家、屬歐洲地區者有9家、屬北美地區者有6家。截至115年6月底，外國銀行在臺分行資產總額達新臺幣4兆2,103億元、淨值1,685億元，較去年同期(114年6月底)的3兆8,921億元及1,515億元，分別成長8.18%及11.22%。另獲利部分115年1至6月，外國銀行在臺分行稅前盈餘為139.22億元，較去年同期的130.47億元，成長6.71%。

2027證交稅飆6,415億元翻倍 財長曝日均成交量以1.1兆估算

行政院20日通過2027年度中央政府總預算，歲入部分共編列3兆9,266億元，較2026年度預算數2兆8,623億元，增加1兆643億元，約增37.2％，其中在證交稅部分更是突破新高編列6,415億元，年增156.5%。財政部長莊翠雲表示，主要是看到2026年的日均成交量推升超過1兆，經過稅收估測專案小組討論後，認為可用1兆1,000億元的日均量來推估明年度證交稅。

新台幣下午盤開貶 再向32元靠攏

外資昨天在台股壓低結算，外資賣超台股且反手匯出；今早新台幣以31.89開盤，小升4.7分；午盤以31.925暫收，小升1.2分，成交量7.92億美元。午後開盤後15分鐘成交價跳空壓低，以31.981開出，貶值4.4分，再向32元靠攏。

新台幣午盤升1.2分 暫收31.925元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.925元，升1.2分，成交金額7.92億美元

安泰銀行推台幣年息最高2.0%、美元最高4.3%雙優利定存

近期受利率政策、地緣政治及AI投資前景等因素影響，金融市場波動加劇，投資人對穩定收益及資金停泊需求升溫。看準客戶資金配置需求，安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，美元方面則針對新資金推出「美利豐沛」專案，兩者最高年利率分別為2%和4.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。