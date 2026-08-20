土銀大放送！JCB卡綁台灣PAY消費月月回饋188元 再抽精品行李箱

隨著行動支付日益普及，為提供卡友更便利的行動支付體驗，土地銀行於8月1日起至12月31日止推出「土銀JCB ╳ 台灣Pay 與您一起發發」超值優惠活動，持卡人於活動期間內滿足指定條件，即可享有「月月回饋188元刷卡金」與「LUDWIN 20吋精品行李箱抽獎機會」，及合計最高2.5%刷卡回饋。

活動期間內，凡持卡人使用「土銀行動Pay」或「台灣行動支付APP」綁定土地銀行JCB 信用卡進行一般消費掃碼交易，單筆滿50元且每月累計滿5筆，當月即可獲得188元刷卡金回饋，每月限量回饋2,000卡；每月符合回饋資格者，可另獲得1次抽獎機會，5個月皆符合即有5次，將於活動結束後，抽出10名幸運兒贈送LUDWIN 20吋精美行李箱。

土地銀行近年積極推廣行動支付場域應用，持卡人使用土地銀行JCB信用卡綁定台灣Pay交易，享有「台灣Pay掃碼消費樂回饋1.5%」及「土銀JCB國內刷卡一般消費回饋1%」合計最高達2.5%回饋，期望結合小額消費累積回饋與抽獎機制，鼓勵持卡人將日常消費轉換為行動支付，享受數位金融的便利與實惠。

土地銀行今年適逢80周年，預計舉辦全方位行銷活動包括基金理財手續費折減，使用線上投保、證券定期定額存股及刷卡消費抽好禮，同時發起公益活動，號召社會大眾捐血傳愛、羽球熱血夏令營暨廉政宣導、攝影競賽、公益市集及金融知識聯合講座。

此外，為響應國家發展委員會檔案管理局對文史檔案重視，土地銀行舉辦「闊土興地．珍檔鑫傳」土地銀行行史展及「羽見榮耀 雙金永續〜土銀羽球隊50周年特展」，以珍貴史料串聯羽球隊故事，展現長期支持體育發展、文化保存及深耕公益成果，致力成為兼具金融專業與社會責任的優質金融機構。