富邦金控旗下子公司由專業出發 推分眾化防詐守護多元族群

因應詐騙手法日益翻新，富邦金（2881）旗下子公司更從自身的專業、客群、服務場域出發，推動更具精準度與滲透力的「分眾化防詐」行動。富邦人壽鎖定國軍官兵，結合軍中生活情境強化風險辨識；台北富邦銀行聚焦新住民族群，從金融使用痛點出發推動金融賦權與防詐教育；富邦產險以親子防詐繪本將識詐觀念向下扎根，帶動家庭共同建立防護意識；富邦證券則針對投資詐騙高風險情境，透過多元平台提醒與教育宣導，提升投資人判斷能力。從一般性宣導走向分眾化推進，富邦金控將持續結合各子公司的專業與經驗，讓防詐教育更貼近不同族群的實際需求，進提升全民風險辨識與自我保護能力。

富邦人壽攜手國防部推防詐巡迴列車 逾千人參與活動

富邦人壽攜手與國防部共同推動「詐欺防制教育宣導巡迴列車」，持續強化社會整體防詐意識並守護國軍財產安全，已陸續前進花蓮、台東、高雄、屏東、宜蘭等營區單位，累計舉辦八場活動，逾1,700人參與，提升整體官兵識詐能力；此外，也前進陸軍專科學校，首次與軍校生交流，透過系統化課程與案例分享，充分彰顯「防詐、國軍、教育」三大面向整合效益，共吸引逾460位軍校師生參與，將防詐與識詐觀念向下扎根於軍校體系，深化青年官兵對風險辨識與自我保護能力。

富邦人壽為全台首家與國防部合作推動防詐宣導的金融機構，透過公私協力模式，將金融專業轉化為具體的社會防詐力量。未來將持續深化與政府合作，整合跨域資源，擴大防詐教育量能，為社會安全與韌性打造長遠穩健的正向影響。

北富銀聚焦新住民金融痛點 推多語防詐工具與工作坊

台北富邦銀行攜手南洋台灣姊妹會推動新住民金融培力計畫，發布新住民金融服務使用經驗與需求調查，透過新住民及新二代焦點座談、以及七國語言問卷蒐集490份有效樣本，深入掌握新住民使用金融需求與痛點。調查顯示，逾七成新住民為家庭主要財務管理者，卻仍面臨操作焦慮、數位風險及服務流程不清等挑戰。

此外，自評中文閱讀能力較佳者，遭遇詐騙比例反而較高，顯示防詐需求不僅是語言問題，也與網購、投資及社群媒體使用增加有關。依據調查結果，北富銀持續提供四國語系(印尼、泰國、越南、菲律賓)金融安全工具包、防詐指引、銀行服務指南、理財影片及中文/印尼雙語桌遊，並舉辦「新住民金融種子教師培力工作坊」，培訓新住民種子教師，8月起推出一系列「新住民金融培力工作坊」，協助提升金融素養、風險辨識能力及自主使用金融服務的信心。

防詐「邦」手 富邦產險推繪本促親子共同防詐

詐騙造成的影響不僅是財務損失，更可能破壞家庭成員間的信任與安全感。富邦產險連續第三年推出防詐繪本，今年出版《萬事保研究所-金融防詐小教室：防詐邦手篇》，攜手台灣大哥大及走著瞧 (Gogolook)，以貼近日常生活的故事情境，帶領親子認識常見的手機來電、簡訊及網站詐騙手法，並介紹Gogolook「Whoscall」及台灣大哥大「反詐戰警」等防詐工具，協助民眾提升辨識可疑來電、簡訊與網址的能力，強化個資保護與風險預警意識，也讓孩子能成為家中的「防詐小幫手」。

此外，富邦產險建置有官網防詐宣導專區，主動揭露官方簡訊門號、即時澄清詐騙案例，也於電子保單簡訊連結以及理賠受理通知簡訊中加入防詐提醒，累計寄發逾68萬則簡訊，更在產險所有營業據點櫃檯放置防詐警示圖文強化第一線宣導能量，同時積極串聯各界資源建立防詐網絡，並邀請刑事警察大隊協助擔任講師，共同打造更完善的全民防詐安全網。

●富邦證券多管齊下推動反詐 守護投資人資產安全

根據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今年6月假投資詐騙案件財損占整體詐騙財損達32%，持續高居各類詐騙手法之首。不法分子常透過假冒名人或投資專家、誘導加入投資LINE群組並宣稱保證獲利，以及假冒股票抽籤保證中籤等方式行騙。富邦證券提醒投資人提高警覺，切勿輕信來路不明的投資資訊。

富邦證券持續推動全民反詐，於「2026年G！POP流行音樂節」舉辦反詐家庭日活動，兩日累計吸引8萬人次進場，並首播全新反詐宣導影片，向同仁、客戶及球迷傳遞識詐、防詐及阻詐觀念，強化大眾防範投資詐騙意識。此外，公司亦參與由民間反詐騙協會、刑事警察局與銘傳大學共同舉辦的「2026 AI在犯罪預防的應用與挑戰研討會」，分享金融業防詐與阻詐實務經驗，透過公私協力深化跨界合作，共同建構更完善的詐騙防護網。未來富邦證券將持續透過官方網站、社群平台及全台營業據點推動反詐宣導，守護投資人資產安全。