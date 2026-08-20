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2027證交稅飆6,415億元翻倍 財長曝日均成交量以1.1兆估算

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院20日通過2027年度中央政府總預算，歲入部分共編列3兆9,266億元，較2026年度預算數2兆8,623億元，增加1兆643億元，約增37.2％，其中在證交稅部分更是突破新高編列6,415億元，年增156.5%。聯合報系資料照
行政院20日通過2027年度中央政府總預算，歲入部分共編列3兆9,266億元，較2026年度預算數2兆8,623億元，增加1兆643億元，約增37.2％，其中在證交稅部分更是突破新高編列6,415億元，年增156.5%。聯合報系資料照

行政院20日通過2027年度中央政府總預算，歲入部分共編列3兆9,266億元，較2026年度預算數2兆8,623億元，增加1兆643億元，約增37.2％，其中在證交稅部分更是突破新高編列6,415億元，年增156.5%。財政部長莊翠雲表示，主要是看到2026年的日均成交量推升超過1兆，經過稅收估測專案小組討論後，認為可用1兆1,000億元的日均量來推估明年度證交稅。

根據明年度總預算編列情形來看，財政部表示，2027年度歲入成長主要係稅課收入大幅成長，2027年度稅課收入覈實推估編列3兆5,220億元，較2026年度預算案數成長42％，亦為歷史新高，主因為政府近年持續推動投資台灣、產業創新及數位轉型等相關政策，協助企業擴大投資、提升產業競爭力，以因應全球產業變化，在政府營造良好投資環境與企業持續投入的共同作用下，強化我國經濟韌性，進而使稅收成長。

有關股市交易熱絡與否的證交稅，財政部明年編列的預算數來到6,415億元，年增156.5%，創下歷史新高。

莊翠雲表示，2026年在編列這個預算案數的時候，編列了2,501億元的證交稅，若是參考在籌編當時2025年7月的時候的整體日均量大概是4,200億元，所以是以4,288億元來估算，2026年的一個證交稅的稅收。

不過，莊翠雲也提到，2026年的日均成交量持續攀升超過1兆，然而證券市場的交易量波動也大，預測上也有困難，所以財政部召開收估測專案小組討論後認為應該還是基於穩健，所以證交稅就以1兆1,000億元的日均量來做估算並編列。

證交稅 成交量 財長

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