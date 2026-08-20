新台幣下午盤開貶 再向32元靠攏

外資昨天在台股壓低結算，外資賣超台股且反手匯出；今早新台幣以31.89開盤，小升4.7分；午盤以31.925暫收，小升1.2分，成交量7.92億美元。午後開盤後15分鐘成交價跳空壓低，以31.981開出，貶值4.4分，再向32元靠攏。

匯銀指出，近期美元表現疲軟，已回落至6 月16 日至17 日聯邦公開市場委員會會議前後的水平。其中有兩大不利因素值得關注。首先，日本財務省與美國財政部為支持日元而採取的協調干預所產生的溢出效應，令美元指數受壓。其次，7 月美國聯邦公開市場委員會會議後美元走軟，反映出市場對會議聲明及美聯儲主席華許相關表態的反應不佳。

不過，鑒於目前利差仍然較大，匯銀認為，美元有望逐步重拾升值勢頭，包括兌歐元和日元走強。不過，在下一次美國聯邦公開市場委員會會議召開前，美國還將公布一系列重要經濟數據，因此未來一段時間美元走勢可能仍會較為波動。