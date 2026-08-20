快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣下午盤開貶 再向32元靠攏

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣午後開盤後15分鐘成交價跳空壓低，以31.981開出，貶值4.4分，再向32元靠攏。路透
新台幣午後開盤後15分鐘成交價跳空壓低，以31.981開出，貶值4.4分，再向32元靠攏。路透

外資昨天在台股壓低結算，外資賣超台股且反手匯出；今早新台幣以31.89開盤，小升4.7分；午盤以31.925暫收，小升1.2分，成交量7.92億美元。午後開盤後15分鐘成交價跳空壓低，以31.981開出，貶值4.4分，再向32元靠攏。

匯銀指出，近期美元表現疲軟，已回落至6 月16 日至17 日聯邦公開市場委員會會議前後的水平。其中有兩大不利因素值得關注。首先，日本財務省與美國財政部為支持日元而採取的協調干預所產生的溢出效應，令美元指數受壓。其次，7 月美國聯邦公開市場委員會會議後美元走軟，反映出市場對會議聲明及美聯儲主席華許相關表態的反應不佳。

不過，鑒於目前利差仍然較大，匯銀認為，美元有望逐步重拾升值勢頭，包括兌歐元和日元走強。不過，在下一次美國聯邦公開市場委員會會議召開前，美國還將公布一系列重要經濟數據，因此未來一段時間美元走勢可能仍會較為波動。

新台幣 匯銀 美元指數

延伸閱讀

亞股下殺新台幣震盪加劇 貶破32元後翻升收31.937元

新台幣午盤升1.2分 暫收31.925元

Fed會議紀錄顯示升息派不只三人 但經濟降溫使9月升息機率降至36%

國際變數多、技術面轉弱、三大法人轉賣…台股震盪 留意三大風險

相關新聞

新台幣下午盤開貶 再向32元靠攏

外資昨天在台股壓低結算，外資賣超台股且反手匯出；今早新台幣以31.89開盤，小升4.7分；午盤以31.925暫收，小升1.2分，成交量7.92億美元。午後開盤後15分鐘成交價跳空壓低，以31.981開出，貶值4.4分，再向32元靠攏。

2027證交稅飆6,415億元翻倍 財長曝日均成交量以1.1兆估算

行政院20日通過2027年度中央政府總預算，歲入部分共編列3兆9,266億元，較2026年度預算數2兆8,623億元，增加1兆643億元，約增37.2％，其中在證交稅部分更是突破新高編列6,415億元，年增156.5%。財政部長莊翠雲表示，主要是看到2026年的日均成交量推升超過1兆，經過稅收估測專案小組討論後，認為可用1兆1,000億元的日均量來推估明年度證交稅。

新台幣午盤升1.2分 暫收31.925元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.925元，升1.2分，成交金額7.92億美元

安泰銀行推台幣年息最高2.0%、美元最高4.3%雙優利定存

近期受利率政策、地緣政治及AI投資前景等因素影響，金融市場波動加劇，投資人對穩定收益及資金停泊需求升溫。看準客戶資金配置需求，安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，美元方面則針對新資金推出「美利豐沛」專案，兩者最高年利率分別為2%和4.3%。

台灣央行最快9月升息 彭博經濟學家認為因通膨升溫不會等到選後

鑒於台灣經濟成長強勁，整體及核心通膨同步升溫，彭博經濟學家認為，台灣央行最快可能在9月開會升息，未必等到11月28日地方選舉後才動。美國及日本公債殖利率居高不下，也可能推升台灣長期利率，台灣10年期公債殖利率下半年可能上探近2%，升抵2008年來最高。

高資產客戶基金買法今年大改變 加速轉進這一類

全球金融市場今年波動加劇，高資產投資人卻沒有因此縮手，反而加快資產配置腳步。基金平台觀察投入成本千萬元以上的大戶，今年前7月申購金額較2025年同期大增170%，顯示市場震盪不僅沒有澆熄投資意願，反而促使大戶加速調整資產配置，同時也出現市場與基金類型的轉向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。