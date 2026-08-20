南山產物推出智慧用電專屬居家險 串聯居家用電管理與風險防護

隨著家中電器與各類設備日益多元，對民眾而言，除了關心每月用了多少電，如何掌握個別設備的耗能與運轉情形、及早發現異常，也成為居家管理的新課題。南山產物推出「南山產物居家綜合保險(智慧用電監測系統適用)」，針對已安裝指定智慧用電監測系統並取得平台服務的住宅提供專屬保障，透過智慧用電監測與保險服務的結合，將住宅能源管理由節能延伸至居家風險預防，形成「智慧用電管理＋風險預防＋保險保障」的跨產業應用模式。

這項智慧用電監測服務，採用資策會數位轉型研究院研發的主動式節能技術，由合作業者湛捷綠能負責技術導入及平台服務，並與南山產物的保險服務整合。住戶可透過APP掌握冷氣、冰箱、洗衣機、電視及除濕機等主要家電的運轉與耗電情形；當設備在非預期時段持續運轉或耗電出現異常時，系統可提供提醒，協助住戶及早檢視設備狀況，兼顧用電效率與居家安全。

智慧用電監測除了讓住戶掌握家中設備的耗能情形，也有助於日常留意設備運轉狀況，將居家風險管理往事故發生前延伸。南山產物針對已安裝指定智慧用電監測系統、取得平台服務並符合投保資格的住宅，推出專屬居家保險商品，符合資格者可透過網路投保流程，快速完成辦理，從日常時掌握設備狀況，到事故發生後獲得保險保障，形成更完整的居家風險防護。

南山產物表示，保險除了在事故發生後提供損失補償，若能結合日常風險管理工具，也有助於建立從事故前預防管理到事故後安心保障的居家防護。此次推出智慧用電專屬居家綜合保險專案，除了涵蓋居家財物損失、居家第三人責任、居家玻璃、住宅颱風及洪水災害補償保險，以及住宅地震基本保險等五大基本保障外；更規劃了綠能升級及保險慰問金費用二大附加條款，並納入住宅天災費用補償保險，提供「事前預防、日常管理、事後保障」的居家風險管理模式。

智慧用電監測同時也能進行節能管理，呼應政府近年持續推動深度節能及提升能源使用效率的政策方向。相較僅從每月帳單掌握整體用電量，透過數位工具了解不同設備的實際耗能，有助於住戶調整使用方式、改善用電效率；同一套監測資訊也能在設備運轉或耗電出現異常時提供提醒，使智慧用電技術由節能管理延伸至保險加值服務，展現住宅能源科技由技術研發、產業合作走向實際服務應用的成果。