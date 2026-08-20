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綠色投融資規模達5.3兆元 2030年目標已完成近九成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

企業淨零轉型需求升溫，也帶動「綠色錢潮」持續擴大。國發會最新彙整資料顯示，截至今年5月底，金管會「綠色及轉型金融行動方案」規模已達5.3兆元，占2030年6兆元政策目標約88%；距離2030年還有四年多，目前與目標僅差約7,000億元，已提前逼近九成。

金管會為引導金融資源支持產業低碳轉型，並朝2050淨零排放目標邁進，持續推動「綠色及轉型金融行動方案」。國發會表示，未來金管會將參考國際趨勢及國內產業需求，滾動檢討並精進相關措施，進一步提升金融業支持企業永續發展及淨零轉型的量能。

國發會指出，許多循環經濟與綠色技術企業具高度潛力，但因較不為金融市場熟悉，仍存在資訊落差、磨合期較長等問題。為此，環境部也持續透過「台灣綠色成長基金」及相關輔導、媒合活動，協助金融機構、創投及私募基金更了解循環經濟產業特性，同時協助企業強化財務規劃、公司治理及募資能力。

此外，國發會7月首度攜手台南市、新北市及宜蘭縣政府推動「淨零公正轉型」合作計畫，聚焦CBAM衝擊、高耗能產業轉型及偏鄉能源自主等議題。

國發會表示，期望透過中央與地方建立跨局處協作機制，更精準掌握地方產業痛點，發展貼近在地脈絡的推動模式，穩健布局綠色韌性。

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