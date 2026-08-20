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產險公會：經濟產業共同成長 今年簽單保費有機會拚3千億

中央社／ 台北20日電

金管會保險局局長王麗惠今天表示，去年產險簽單保費達新台幣2856億元，再創新高，今年保費動能持續樂觀看待；產險公會理事長陳萬祥表示，今年前7月簽單保費較去年同期增幅達6.26%，若以全年成長5%推估，今年全年有機會突破3000億元，再次刷新紀錄。

產險公會今天舉行第10屆第2次會員大會並補選監事，金管會保險局局長王麗惠受邀致詞表示，去年全年簽單保費達2856億元再創新高，今年願景可期。面對少子化與高齡化嚴峻挑戰，如何將危機轉化為商機，需要業者們共同努力，金管會推動全齡金融、信任金融大回饋等政策，盼將保險保障延伸到損害防阻，持續贏得社會信任及好的經營成果，打造正向循環。

陳萬祥接受媒體聯訪表示，台灣產險簽單保費收入是隨著經濟發展及產業共同成長，根據過往經驗法則，簽單保費收入年增率約是GDP年增率再增加2至3個百分點。

陳萬祥表示，他沒辦法預估今年全年簽單保費目標數值，但若會員公司設定的目標值均達標，整體可能超越新的規模。根據產險公會統計，今年前7月簽單保費年增率達6.26%，若全年達成逾5%成長率，全年簽單保費可望突破3000億元關卡。

此外，陳萬祥致詞時表示，面對氣候變遷、人口結構改變及AI科技發展等3大挑戰及新風險，產險公會已提報「綠色保險推動成果與中長期規劃建議」，並持續推動住宅火險保單電子化，截至今年5月底已有31家銀行加入，其中有5家銀行不再收受紙本保單，將持續努力推動。

陳萬祥表示，個人海外旅行不便保險定額型商品通報平台已於4月1日上線，讓會員公司可更好地掌握承保風險。

陳萬祥提到，因應人口逐年遞減，產險業勢必要加大AI數位科技應用，包括持續擴大產險聯盟區塊鏈應用範圍，以及推動「ClaimLink車險理賠匯流平台」試辦計劃，提升車險理賠作業效率。

另為響應金管會主委彭金隆倡導全齡金融，陳萬祥表示，公會已函報「產險業參與全齡金融推動計劃願景及具體規劃案」，參考國際經驗及社會需求，強化商品創新、風險預防、弱勢族群及高齡友善等。

陳萬祥談及，俗話說「有錢出錢、有力出力」，產險是社會大眾面對突發事故的最後一道防線，具備「保險保障」的核心職能，但若有一種方法可讓突發事故發生率降低，從「損害防阻」角度出發，可以讓產險角色從「事後被動財務補償」轉型為「事前及事中主動風險預防」。

陳萬祥說明，公會已於7月底向金管會保險局報告「推廣損害防阻規劃草案」，今天也是產險損害防阻推廣專案小組的啟動日，盼可成為台灣民眾與企業安定前行的隱形守護者。未來產險業也會持續發揮「保險保障」及「損害防阻」核心職能，善盡社會責任。

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