快訊

破壞經濟秩序！恆大集團判罰人民幣88.2億 許家印判無期、沒收財產

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

台灣真要學新加坡鞭刑？防堵犯罪效果一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

安泰銀行推台幣年息最高2.0%、美元最高4.3%雙優利定存

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，即日起至今年9月30日止，單筆新台幣100萬元起，新客戶最高享12個月期2.00%優惠年利率。圖／安泰銀行提供
安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，即日起至今年9月30日止，單筆新台幣100萬元起，新客戶最高享12個月期2.00%優惠年利率。圖／安泰銀行提供

近期受利率政策、地緣政治及AI投資前景等因素影響，金融市場波動加劇，投資人對穩定收益及資金停泊需求升溫。看準客戶資金配置需求，安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，美元方面則針對新資金推出「美利豐沛」專案，兩者最高年利率分別為2%和4.3%。

安泰銀行觀察，部分資金轉向台幣與美元定存，透過不同幣別配置，在市場震盪下兼顧收益與資金運用彈性。看準客戶的資金配置需求，安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案即日起至今年9月30日止，單筆新台幣100萬元起，新客戶最高享12個月期2.00%優惠年利率，既有客戶亦享1.90%優惠年利率。

此外，安泰銀行同步推出「美利豐沛」美元新資金定存專案，最低5,000美元即可享3個月期4.00%優惠年利率，單筆3萬美元以上更享4.30%優惠年利率，提供美元資金短期停泊及收益配置選擇。

安泰銀行表示，面對市場變化，客戶可依資金用途、流動性需求及風險承受度，適度配置台幣及美元資產；台幣定存可鎖定一年期收益，美元定存則以短天期設計，兼顧收益與後續資金投資運用彈性。安泰銀行提醒，美元定存仍涉及匯率波動風險，客戶進行外幣資產配置時，應審慎評估自身資金需求及整體資產配置狀況。

安泰銀行將持續整合存款、外匯及財富管理等各項資產配置選擇 ， 為更多客戶提供全方位財富管理服務，陪伴客戶共創人生安泰，穩健布局未來。上述專案優惠期間均至9月30日止，相關條件、承作資格及額度依安泰銀行公告為準，額滿即止。

安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，美元方面則針對新資金推出「美利豐沛」專案。圖／安泰銀行提供
安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，美元方面則針對新資金推出「美利豐沛」專案。圖／安泰銀行提供

安泰銀行 台幣 定存

延伸閱讀

元大人壽日幣保單掀市場話題 抽東京機票等逾300項好禮

陽信銀前七月每股稅前賺1.08元

親子理財成長 台企銀推7歲以上未成年開數位帳戶免臨櫃、年息最高2.4%

統一投信定期定額三冠王 7月扣款金額逆勢創歷史新高

相關新聞

台灣央行最快9月升息 彭博經濟學家認為因通膨升溫不會等到選後

鑒於台灣經濟成長強勁，整體及核心通膨同步升溫，彭博經濟學家認為，台灣央行最快可能在9月開會升息，未必等到11月28日地方選舉後才動。美國及日本公債殖利率居高不下，也可能推升台灣長期利率，台灣10年期公債殖利率下半年可能上探近2%，升抵2008年來最高。

高資產客戶基金買法今年大改變 加速轉進這一類

全球金融市場今年波動加劇，高資產投資人卻沒有因此縮手，反而加快資產配置腳步。基金平台觀察投入成本千萬元以上的大戶，今年前7月申購金額較2025年同期大增170%，顯示市場震盪不僅沒有澆熄投資意願，反而促使大戶加速調整資產配置，同時也出現市場與基金類型的轉向。

獨／國票金董事會公民股提案薪改與整併版本曝光 對標兆豐金

國票金即將在26日召開董事會，討論公公併和薪酬改革兩大議案，根據本報目前已掌握的董事會提案內容，民股陳冠如對於薪酬改革與公公併兩大提案，已和公股經營團隊的提案合併登堂審查，其中在薪酬改革，將以兆豐金為對標金控，並且將「三階段完成薪酬改革」，9月底之前驗收成果，同時在公公併，將由國票金董事會授權張兆順出面洽談整併。

安泰銀行推台幣年息最高2.0%、美元最高4.3%雙優利定存

近期受利率政策、地緣政治及AI投資前景等因素影響，金融市場波動加劇，投資人對穩定收益及資金停泊需求升溫。看準客戶資金配置需求，安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，美元方面則針對新資金推出「美利豐沛」專案，兩者最高年利率分別為2%和4.3%。

產險化身「隱形守護者」 產險公會推損害防阻、普惠金融新布局

產險公會今舉行第十屆第二次會員大會，公會理事長陳萬祥表示，產險業正透過綠色保險、節能保險、保單電子化、數位轉型與資安聯防等措施，優化經營環境與展現社會價值。核心主張在於運用「保險保障」與「損害防阻」兩大職能，落實「普惠金融」與「信任金融」，由事後被動補償轉為事前主動預防，累積社會信任，成為大眾看見的「隱形守護者」。

新台幣開盤升4.7分 為31.89元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.89元開盤，升4.7分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。