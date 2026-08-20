安泰銀行推台幣年息最高2.0%、美元最高4.3%雙優利定存

近期受利率政策、地緣政治及AI投資前景等因素影響，金融市場波動加劇，投資人對穩定收益及資金停泊需求升溫。看準客戶資金配置需求，安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案，美元方面則針對新資金推出「美利豐沛」專案，兩者最高年利率分別為2%和4.3%。

安泰銀行觀察，部分資金轉向台幣與美元定存，透過不同幣別配置，在市場震盪下兼顧收益與資金運用彈性。看準客戶的資金配置需求，安泰銀行推出「仲夏安泰」台幣新資金優利定存專案即日起至今年9月30日止，單筆新台幣100萬元起，新客戶最高享12個月期2.00%優惠年利率，既有客戶亦享1.90%優惠年利率。

此外，安泰銀行同步推出「美利豐沛」美元新資金定存專案，最低5,000美元即可享3個月期4.00%優惠年利率，單筆3萬美元以上更享4.30%優惠年利率，提供美元資金短期停泊及收益配置選擇。

安泰銀行表示，面對市場變化，客戶可依資金用途、流動性需求及風險承受度，適度配置台幣及美元資產；台幣定存可鎖定一年期收益，美元定存則以短天期設計，兼顧收益與後續資金投資運用彈性。安泰銀行提醒，美元定存仍涉及匯率波動風險，客戶進行外幣資產配置時，應審慎評估自身資金需求及整體資產配置狀況。

安泰銀行將持續整合存款、外匯及財富管理等各項資產配置選擇 ， 為更多客戶提供全方位財富管理服務，陪伴客戶共創人生安泰，穩健布局未來。上述專案優惠期間均至9月30日止，相關條件、承作資格及額度依安泰銀行公告為準，額滿即止。