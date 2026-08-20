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友邦保險上半年業績強勁 新業務價值增10% 預期超越獲利成長目標

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

友邦保險控股20日公布2026年上半年財務業績，主要財務指標均繳出雙位數成長，其中新業務價值達32.12億美元，年增10%，每股稅後營運溢利成長13%，每股產生的基本自由盈餘也增加10%。受惠業績維持強勁，友邦保險預期將超越2023年至2026年每股稅後營運溢利複合年均成長率9%至11%的目標，中期股息同步調高10%。

友邦保險表示，上半年新業務價值達32.12億美元，按固定匯率基準計算，較去年同期成長10%；若排除泰國業務，新業務價值增幅進一步達14%，反映整體新契約業務維持成長動能。

獲利能力方面，友邦保險上半年稅後營運溢利達41.63億美元，每股年增13%。隨著上半年業績表現強勁，公司目前預期，2023年至2026年間每股稅後營運溢利的複合年均成長率，將超越原先設定的9%至11%目標。

另一項重要獲利指標也創下新高。友邦保險上半年年化股東分配權益營運回報率達17.5%，高於2025年全年的15.5%；年化內涵價值營運回報率則升至18.0%，同樣創下新高，並高於2025年全年的15.8%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，友邦保險在2026年上半年再創佳績，主要財務指標均錄得雙位數字增長，同時繼續向股東返還可觀的資本回報。新業務價值創新高至32億美元，所有分銷渠道以及不包括泰國業務的所有報告分部，均實現增長。集團自2023年上半年以來取得複合年均增長率達17%，反映市場對友邦保險的專業建議及別樹一幟產品持續強勁的需求。

李源祥表示，我們在市場領先的「最優秀代理」是友邦保險無可比擬的分銷平台之核心。很高興友邦保險再次蟬聯全球百萬圓桌會會員人數排名首位的跨國公司。友邦保險創紀錄連續12年成為榜首，而會員人數更超出次名競爭對手的一倍以上。

在2026年上半年，不包括泰國業務，友邦保險的「最優秀代理」新業務價值錄得11%的強勁增長。在銀行保險渠道，以及獨立財務顧問及經紀渠道兩者非常強勁表現的支持下，友邦保險龐大的策略性夥伴分銷網絡進一步擴大我們的市場覆蓋，並取得18%的新業務價值增長。

強勁的新業務表現，以及友邦保險對有效保單組合的嚴謹管理，支持經常性盈利持續增長，上半年每股稅後營運溢利上升13%。因此，公司預期超越每股稅後營運溢利自2023年至2026年複合年均增長率9%至11%的目標。產生的基本自由盈餘是衡量集團營運現金流產生的核心指標，每股上升10%。扣除新業務投資後，產生的自由盈餘淨額每股上升12%。根據公司審慎、可持續及漸進的派息政策，董事會宣佈增派中期股息10%至每股53.90港仙。反映友邦保險的財務策略正在按預期發揮成效。

李源祥指出，亞洲仍然為人壽及健康保險提供最具吸引力的增長機遇。區內強勁的結構性利好因素持續為友邦保險的專業建議及別樹一幟的產品創造龐大需求，並為友邦保險業務非凡的長遠發展前景奠定堅實基礎。我深信友邦保險嚴謹有序地執行策略性優先任務，將繼續為友邦保險的所有股東締造長期、可持續的價值。

保險 業績

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