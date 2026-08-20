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台灣央行最快9月升息 彭博經濟學家認為因通膨升溫不會等到選後

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
央行總裁楊金龍自3月理監事會議以來已多次重申，必要時將收緊貨幣政策。路透
央行總裁楊金龍自3月理監事會議以來已多次重申，必要時將收緊貨幣政策。路透

鑒於台灣經濟成長強勁，整體及核心通膨同步升溫，彭博經濟學家認為，台灣央行最快可能在9月開會升息，未必等到11月28日地方選舉後才動。美國及日本公債殖利率居高不下，也可能推升台灣長期利率，台灣10年期公債殖利率下半年可能上探近2%，升抵2008年來最高。

部分市場人士認為，央行可能為避免干擾選情，至少在地方選舉前維持利率不變，但彭博經濟學家認為可能性不高。央行總裁楊金龍自3月理監事會議以來多次重申，必要時將收緊貨幣政策。

楊金龍3月在央行維持利率不變後曾表示，尚無預防性升息的必要；但若美伊戰事拖長、進一步推高通膨預期，央行可能轉向緊縮。8月7日的利率交換合約顯示，市場反映台灣未來12個月升息幅度超過70個基點。

彭博經濟學家認為，台灣公債殖利率曲線下半年可能維持區間震盪，短天期殖利率主要受到央行升息預期影響，10年期殖利率則可能隨美債走高。台灣、南韓及泰國等殖利率較低的亞洲市場，通常對美債殖利率及殖利率曲線變化較為敏感。

日本央行若為支撐日圓及壓抑通膨而大幅緊縮貨幣政策，也可能間接加重台灣債市壓力。日本央行可能趁通膨持續之際，讓政策利率今年升至1%以上，創1995年來最高；加上持續縮減購債，預料將推高日本公債殖利率。

日債殖利率走高，可能吸引日本投資人把資金由美國債市匯回國內。美國機構債因近年最受日本投資人青睞，可能首當其衝。日債波動也會傳導至美債，再影響亞洲債市，使各國長天期殖利率升幅高於短天期。

與日本及南韓不同，台灣本土債市規模及發展程度有限，台灣資金若撤出美債，未必流回國內債市，反而可能轉往其他海外市場。因此，彭博經濟學家指出，台灣10年期公債殖利率仍將受到美日利率、國際資金流向及央行政策共同牽動。

央行 升息 通膨

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