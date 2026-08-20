高資產客戶基金買法今年大改變 加速轉進這一類

全球金融市場今年波動加劇，高資產投資人卻沒有因此縮手，反而加快資產配置腳步。基金平台觀察投入成本千萬元以上的大戶，今年前7月申購金額較2025年同期大增170%，顯示市場震盪不僅沒有澆熄投資意願，反而促使大戶加速調整資產配置，同時也出現市場與基金類型的轉向。

根據鉅亨買基金平台的資料，大戶今年明顯降低境外基金與債券、平衡型基金配置，資金加速轉進境內股票型基金。今年1至7月，境內基金申購占比由去年同期約35%升至64%，股票型基金占比也由63%提高至81%；其中，境內股票型基金申購金額占全部申購約56.3%，成為今年大戶最主要的資金去處。

觀察資金落點，大戶的布局更集中於台股。今年前7月境內股票型基金申購中，台灣股票占73.9%、資訊科技股票占12.1%、台灣中小型股票占5.4%，前三類合計達91.3%，較2025年同期的78.0%明顯提高。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，數據顯示高資產客戶在市場震盪下，並非單純降低風險，而是透過調整資產類別，將資金移往更具成長性的市場，從台股、資訊科技到中小型股，大戶布局高度集中於台灣科技產業鏈，反映高資產客戶對AI帶動的長期產業趨勢仍具信心，也顯示市場震盪反而成為高資產客戶重新布局的時點。

除了產業趨勢，稅務效率也成為高資產客戶調整資產配置的重要考量，平台指出，近年AI科技浪潮推升海外股票及基金資產，高資產客戶海外配置增加，海外所得與最低稅負議題也更受關注；對資產規模愈大的投資人而言，報酬與稅務成本的差異愈值得留意，因此今年資金轉向境內，也反映大戶開始將「報酬與稅務效率」納入配置決策。

張榮仁指出，依現行規定，台灣投資人贖回境內基金所產生的利得免納所得稅，也不計入最低稅負基本所得額；即使基金實際投資海外股票，投資人持有的仍是境內基金，因此適用境內公開募集基金的相關稅務規定。

相較之下，境外基金贖回利得屬海外所得，達一定門檻時可能涉及申報及最低稅負，對於已有海外所得或長期布局海外資產的投資人而言，透過境內基金參與全球市場，不僅能維持全球配置，也能讓稅務處理相對單純、更具配置彈性。