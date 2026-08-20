產險化身「隱形守護者」 產險公會推損害防阻、普惠金融新布局

產險公會今舉行第十屆第二次會員大會，公會理事長陳萬祥表示，產險業正透過綠色保險、節能保險、保單電子化、數位轉型與資安聯防等措施，優化經營環境與展現社會價值。核心主張在於運用「保險保障」與「損害防阻」兩大職能，落實「普惠金融」與「信任金融」，由事後被動補償轉為事前主動預防，累積社會信任，成為大眾看見的「隱形守護者」。

陳萬祥表示，產險公會已提「產險業參與普惠金融推動計畫願景及具體規劃案」，參考國際經驗與社會需求，強化商品創新、風險預防，以及對弱勢與高齡者的友善服務。

工會於2026年7月21日向保險局報告「推廣損害防阻規劃草案」，並於今（20）日正式啟動「工會損害防阻推廣專案小組」。

此外，因應我國進入超高齡社會及人口結構改變，產險公會也成立專案小組，聚焦退休安養、醫療照護、意外及長期看護需求，研究發展符合高齡者需求之創新傷害險和健康險商品及服務。