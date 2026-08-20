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CRIF 調查：台灣虛擬資產普及率跨過15%門檻 國際平台使用率高於本土

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著國內《虛擬資產服務法》頒布，象徵台灣虛擬資產產業邁向制度化發展階段。CRIF中華徵信所今（20）日發布《台灣民眾虛擬資產產業未來發展及監管機制調查》，針對1,200位消費端（B2C）個人投資者與400家企業端（B2B）決策者進行雙軌調查。

根據調查指出，台灣虛擬資產普及率在消費端達16.7%，企業端也已超過2成，皆已超過學者羅傑斯「創新擴散理論」中15%的普及化門檻。面對市場從早期投機逐漸轉向追求資產安全與實用化，受訪者普遍對政府能建立兼顧在地安全與接軌國際和開放市場的健全監理環境展現高度期待。

市場跨越普及門檻 資金展現高度長期留存意願

根據CRIF《台灣民眾虛擬資產產業未來發展及監管機制調查》調查顯示，近半數（48.1%）的消費端受訪者與超過六成（60.8%）的企業端決策者對未來3至5年虛擬資產發展動能抱正面看法。在用戶留存率方面，已有經驗的受訪者中，高達91.5%的個人投資者與93.8%的企業決策者規劃在未來三年內「增加或維持」虛擬資產配置，展現極高黏著度與中長期資本沉澱傾向。

CRIF認為，此項數據顯示虛擬資產在台灣市場的角色正在轉變。如同早前行動支付由新潮工具，逐漸成為各家業者競相布局的重要領域。未來虛擬資產也將邁向由早期投資導向，走向更重視實際應用、安全保障及制度完善的新階段。

市場需求呈全球化特性 國際與本土平台各具優勢

超過八成的B2C個人投資者與B2B企業決策者之受訪者認為，單靠本土平台的流動性無法完全滿足交易與避險需求，這也代表了現階段的交易行為仍呈現以國際平台為主要選擇的趨勢。在平台選擇與品牌信任上，國際平台使用率整體高於本土平台，其中Binance（幣安）在最常使用率（B2C：31.5%、B2B：25.0%）及品牌信任度（B2C：51.5%、B2B：46.3%）均居市場首位；本土業者則以BitoPro（幣託）、TWEX（台灣大）、MAX則在B2B企業信任度上均獲得相對較高的認同度。

這反映了台灣市場需求與虛擬資產作為全球流通性資產的特性高度一致。由於虛擬資產本身具有跨境流動、全天候交易及全球市場定價等特性，投資人在平台選擇上自然首重流動性和交易效率，但另一方面，投資人與企業在追求國際交易深度與效率的同時，亦對本地平台的服務如法幣通道具有一定需求度與信任度。

法規接軌國際主流 引進優質國際平台驅動鯰魚效應

面對專法新時代，高達89.5%的民眾與86.3%的企業認為台灣虛擬資產法規應與國際主流作法接軌。調查數據指出，逾八成受訪者（B2C：86.0%、B2B：95.0%）同意開放優質國際大型平台合法落地有助強化反洗錢與防範金融犯罪，同時，受訪者（B2C：83.0%、B2B：86.3%）認同引進國際大型平台能刺激本土平台升級服務產生正面鯰魚效應。

國內大型商業銀行資深高階主管表示，借鏡過去引進外商銀行促進本地金融人才培育與風控升級之經驗，若能引進國際大型交易所落地，可帶入多元鏈上金融商品、優化API串接及國際級風控標準，進而帶動台灣整體虛擬資產業態之躍升。信曦國際商務法律事務所律師暨台灣虛擬資產反洗錢協會副理事長曹維傑也說明，國際交易所長期累積的機構級錢包管理、資料儲存、密鑰管理與資安治理經驗，並歷經不同司法管轄區監管與合規要求的實務驗證，可為台灣市場導入成熟的風險管理與資產保管機制或經驗，進一步提升本地虛擬資產產業的安全性、治理能力與國際接軌程度。

針對管制疑慮，超過八成受訪者（B2C：83.0%、B2B：85.0%）認同強行限制使用國際平台反而會迫使資金流向地下黑市或C2C交易。理律法律事務所熊全迪律師表示，台灣受災戶數量在FTX事件中名列全球前茅，顯示即便平台不落地，亦難阻止民眾自行將資金匯往境外交易。因此，若能為境外平台建立務實的落地與納管機制，較能引導用戶資金與交易行為進入受本地司法管轄之安全環境。

資安防護與財稅指引奠定企業合規進場基石在強勁的市場動能下，資安疑慮與財稅法規不明仍是影響企業觀望資金進場的主因。調查顯示，企業端在採用虛擬資產時的最主要顧慮，分別為「缺乏企業級資安防護與專屬保險機制」（50.4%）以及「現行稅務申報與會計認列指引不明確」（42.6%）。針對廣大尚未採用的企業法人，若希望提升其導入意願的前三大關鍵條件分別為：開放透過傳統金融機構（如銀行或券商）進行交易（54.1%）、平台具備100%準備金證明（PoR）與專屬保護機制（45.0%），以及國際大型平台取得政府合法落地許可（43.4%）。這顯示出明確的財稅指引與可信的防護體系，是解鎖台灣企業端潛在資本、引導企業資金合規進場的關鍵基石。

資產 門檻 平台

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