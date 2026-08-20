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國泰金控調查：57%民眾首選台股、看好未來半年企業持續獲利
民眾投資股市放眼全球，國泰金控公布8月國民經濟信心調查結果顯示，未來民眾最想投資的股市仍是台股，約57%，但也有24%民眾最想投資美股，至於想增持股市的原因則是因為看好成分股的企業可持續獲利。
針對民眾未來6個月內最想投資的股市，國泰金控8月調查結果顯示，57%民眾最想投資台股，24%民眾最想投資美股，僅約2%民眾想投資日股、陸股，1%民眾想投資歐股，另有16%民眾則無任何投資意願。
另針對民眾未來6個月最想投資各國股市的原因，調查結果顯示，30%民眾想增持的原因為看好成分股企業可持續獲利，25%民眾認為國家經濟體質穩健、經濟前景佳，20%民眾則考量分散投資風險需求。
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