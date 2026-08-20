國泰金8月國民經濟信心調查：景氣與股市樂觀指數降溫

國泰金控8月國民經濟信心調查結果出爐，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願雙雙降溫，且對於股市樂觀情緒及風險偏好指數也回落，主因美伊戰爭帶動油價上漲、通膨與美國聯準會升息預期，且韓股頻繁熔斷，加上市場對AI發展出現擔憂，使投資人情緒轉趨保守。

國發會最新公布的6月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長；隨美伊戰爭膠著，荷莫茲海峽重啟陷僵局，油價再度走升，帶動通膨與聯準會升息預期。國泰金8月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至3.1，展望樂觀指數下降至8.0；大額消費意願指數降至15.3，耐久財消費意願指數降至-6.0。

在經濟與通膨方面，調查顯示，相對於主計總處5月29日預估台灣2026年經濟成長率9.64%、通貨膨脹率1.93%，調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為8.94%，僅有26%的民眾認為2026年經濟成長率會高於10%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.3%，且有高達68%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市方面，隨美伊兩國在荷莫茲海峽軍事衝突升溫，美國升息風險提高，且韓股頻繁熔斷，加上市場對於AI發展再度出現擔憂，投資人情緒轉趨保守，台股隨國際股市出現較明顯波動。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至36.2，風險偏好指數下降至29.1。