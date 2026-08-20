快訊

LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這

從北極星到154枚戰斧 「驕傲躲藏」的潛艦如何一路變形

美軍悄悄打通荷莫茲海峽！伊朗雷達遭打瞎 每天近千萬桶石油運出

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金8月國民經濟信心調查：景氣與股市樂觀指數降溫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控8月國民經濟信心調查結果出爐，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願雙雙降溫，且對於股市樂觀情緒及風險偏好指數也回落。圖／國泰金控提供
國泰金控8月國民經濟信心調查結果出爐，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願雙雙降溫，且對於股市樂觀情緒及風險偏好指數也回落。圖／國泰金控提供

國泰金控8月國民經濟信心調查結果出爐，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願雙雙降溫，且對於股市樂觀情緒及風險偏好指數也回落，主因美伊戰爭帶動油價上漲、通膨與美國聯準會升息預期，且韓股頻繁熔斷，加上市場對AI發展出現擔憂，使投資人情緒轉趨保守。

國發會最新公布的6月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長；隨美伊戰爭膠著，荷莫茲海峽重啟陷僵局，油價再度走升，帶動通膨與聯準會升息預期。國泰金8月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至3.1，展望樂觀指數下降至8.0；大額消費意願指數降至15.3，耐久財消費意願指數降至-6.0。

在經濟與通膨方面，調查顯示，相對於主計總處5月29日預估台灣2026年經濟成長率9.64%、通貨膨脹率1.93%，調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為8.94%，僅有26%的民眾認為2026年經濟成長率會高於10%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.3%，且有高達68%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市方面，隨美伊兩國在荷莫茲海峽軍事衝突升溫，美國升息風險提高，且韓股頻繁熔斷，加上市場對於AI發展再度出現擔憂，投資人情緒轉趨保守，台股隨國際股市出現較明顯波動。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至36.2，風險偏好指數下降至29.1。

國泰金 景氣 指數

延伸閱讀

升息疑慮降溫！投資級債基金吸金79.7億美元居冠

怎選股？全球債市壓力升溫 法人估台股下周遇三大變數

日第2季GDP成長意外放緩 央行9月升息添變數

美銀美林8月經理人調查 股票配置 升至五年高點

相關新聞

獨／國票金董事會公民股提案薪改與整併版本曝光 對標兆豐金

國票金即將在26日召開董事會，討論公公併和薪酬改革兩大議案，根據本報目前已掌握的董事會提案內容，民股陳冠如對於薪酬改革與公公併兩大提案，已和公股經營團隊的提案合併登堂審查，其中在薪酬改革，將以兆豐金為對標金控，並且將「三階段完成薪酬改革」，9月底之前驗收成果，同時在公公併，將由國票金董事會授權張兆順出面洽談整併。

新台幣開盤升4.7分 為31.89元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.89元開盤，升4.7分

國泰金8月國民經濟信心調查：景氣與股市樂觀指數降溫

國泰金控8月國民經濟信心調查結果出爐，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願雙雙降溫，且對於股市樂觀情緒及風險偏好指數也回落，主因美伊戰爭帶動油價上漲、通膨與美國聯準會升息預期，且韓股頻繁熔斷，加上市場對AI發展出現擔憂，使投資人情緒轉趨保守。

壽險百億神單狂賣3,800億 國壽三保單進榜成為大贏家

全球股市高檔震盪，投資型保單買氣持續升溫，壽險業「百億神單」再添三張。據統計，截至2026年前七月，共有15張保單銷售突破百億元，其中13張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額近3,800億元，一舉改寫歷史新高。

六大壽險進亞資專區 報捷

六大壽險在亞洲資產管理中心高雄專區，繳出亮眼成績，截至6月底，已帶動專區保費收入達89.2億元，保費融資金額至少65億元。業者表示，利率變動型壽險、分紅保單最受富豪青睞，搭配保費融資更成為富豪的資產配置黃金鐵三角組合。

在宅急症照護保單 首張出爐

衛福部推動在宅急症照護試辦計畫，日前壽險業者如國泰人壽、富邦人壽和南山人壽皆陸續表態將推出在宅急症照護保障商品，國泰人壽昨（19）日率先宣布推出業界首張在宅急症照護保單，商品以一年期為主，將「住院日額」與「在宅急症照護日額」同時納入保障，凡經醫師評估符合試辦計劃所公布的適應症患者，皆符合在宅急症照護的保障範圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。