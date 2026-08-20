獨／國票金董事會公民股提案薪改與整併版本曝光 對標兆豐金

國票金即將在26日召開董事會，討論公公併和薪酬改革兩大議案，根據本報目前已掌握的董事會提案內容，民股陳冠如對於薪酬改革與公公併兩大提案，已和公股經營團隊的提案合併登堂審查，其中在薪酬改革，將以兆豐金為對標金控，並且將「三階段完成薪酬改革」，9月底之前驗收成果，同時在公公併，將由國票金董事會授權張兆順出面洽談整併。

對於薪酬改革與公公併的議程，尤其是民股陳冠如也特別提出該兩大議案，在民股也以具體行動加入支持行列之下，也將發揮更多「監督」執行進度的功能，不僅預期薪酬改革與公公併應會加快推動腳步，據悉，經營團隊已對薪酬改革提出以兆豐金為對標金控，另外並將在董事會提案，授權董事長張兆順推動整併、委請財顧。

尤其在薪酬改革，已有提出「時間表」，其中，最後董事會把民股提案併案之後，提出所謂的「三階段」完成薪酬改革，包括：1、先研擬國票金控及子公司首長及高階經理人薪酬制度優化方案；2、接著在9月提報薪資報酬委員會審議後，再提報9月份臨時董事會核議；3、相關方案經董事會通過後，於一個月內依規定召開勞資協商會議，辦理後續相關程序。

儘管陳冠如的提案被國票金行政部門「合併」，但最後董事會議程上出現的內容，不論是薪酬改革，或是公股整併，都與陳冠如的原始提案內容有一段不小的差距；因此，在26日的董事會上，甚有可能出現「陳冠如PK張兆順」的場景，從雙方屆時在董事會的交鋒，到底誰最挺由財政部下達明確指令的三巨頭薪酬改革與公公併？26日董事會將見真章。

據了解，陳冠如另外有提案把國票金兩個月開一次董事會，改為一個月開一次董事會，以能更為即時進行重要議題的討論、議決，例如先前股利發放，先前就因為二個月才開一次董事會，拖延太久，7月該發的延到9月才能發，但該提案未獲放入董事會議程。

根據本報取得公股與民股的提案版本比對，雖然最後國票金公股經營團隊用併案處理的方式，但民股與公股經營團隊的提案內容，卻不盡相同。倘若對照耐斯集團民股陳冠如向董事會送出的版本，陳冠如反而直接在薪酬改革提案上，直接點名「三巨頭」董事長、總經理、副董事長為第一階段要優先改革薪酬，他也特別在提案指出，其餘職級及⼀般同仁之薪酬制度，俟整併⽅向確定後另⾏通盤規劃，亦即比起經營團隊的版本，陳冠如的版本反而在內部更為安定人心，因為把第一階段的改革範圍先限縮在「三巨頭」的高薪酬先予處理，對照於有些特定人士放話「搶功說」，或是「影響軍心」，顯然陳冠如這份原始提案內容使放話內容不攻自破。

陳冠如在提案中特別指出，倘於年度將屆之際驟然變動⼀般同仁薪酬結構，恐衝擊⼠氣與留才，反不利經營績效之提升，與檢討之初衷有違，因此，第一階段先檢討三巨頭的，而公股經營團隊則提案「國票金控及子公司首長及高階經理人薪酬制度優化方案」，並未再釐清先後順序。另外，陳冠如提案30天之內必須要有成果，這與最後公股將民股併案提案內容以9月為召開臨時董事會的時間表近似。

而在整併提案上的內容差異則更大，陳冠如所提出的版本，公公併的時間表的明確性亦是一大重點。對於公公併，陳冠如明確提案要求，必須在董事會決議之後的30天內提出進度報告，如逢下次董事會召開時間逾30天，必要時得召開臨時董事會提報，可說對進度緊密追蹤，反而是經營團隊所提出的提案，並未提到驗收進度的時間表。

陳冠如的原始提案的重點，包括了對泛公股⾦融機構整併之可⾏性評估，並就業務互補性最⾼之標的優先分析；委請獨立專家就國票金價值進⾏評價，作為換股比例協商的客觀依據；就整併涉及的法令程序、主管機關核准要件及時程進行先期作業規劃，並針對潛在標的企業⽂化、勞資關係，以及可能⾯臨的公關危機與特定媒體輿情風險，提出初步風險評估報告。陳冠如提案並明確要求，必須在董事會決議之後的30天內提出進度報告，如逢下次董事會召開時間逾30天，必要時得召開臨時董事會提報，可說對進度緊密追蹤。

而國票金經營團隊最後在董事會議案中呈現的內容，則並未在「時間表」有明確的表態。僅有提及授權董事長依照經營策略、財務狀況、股東及員工權益等因素，選定潛在合併對象進行可行性評估，並得視評估及洽談需要表達合併意願。另外，為辦理評估作業之需要，得聘請財務顧問或其他專業機構協助，經評估具合併可行性者，由經營團隊研擬合併架構、預期綜效及相關合併計畫，再提報董事會審議。