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存款兆元俱樂部 中信銀四連霸
國銀外幣存款半年暴增兆元。據金管會統計，6月底餘額16兆4,604億元續攀顛峰，上半年新增1兆737.6億元寫史上同期新高；若下半年未大幅回吐，今年可望守住兆元增量，成為20年來第七個外幣存款新增破兆年度。同時外幣存款「兆元俱樂部」排名也洗牌。
外幣存款年增率同步加速。據統計，6月底外幣存款年增17.7%，寫近三年八個月新高；上半年新增量已達2022年全年史上高峰1兆7,584億元的61%，全年有機會挑戰歷史高點。
外幣存款「兆元俱樂部」排名方面，6月前三大再度洗牌。中信銀以1兆7,421億元穩居龍頭，連續四年稱霸；兆豐銀6月大增336.7億元，餘額升至1兆3,147億元，睽違一年半重返第二。北富銀單月減少69億元降至1兆2,939億元，退居第三。
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