存款兆元俱樂部 中信銀四連霸

衛福部推動在宅急症照護試辦計畫，日前壽險業者如國泰人壽、富邦人壽和南山人壽皆陸續表態將推出在宅急症照護保障商品，國泰人壽昨（19）日率先宣布推出業界首張在宅急症照護保單，商品以一年期為主，將「住院日額」與「在宅急症照護日額」同時納入保障，凡經醫師評估符合試辦計劃所公布的適應症患者，皆符合在宅急症照護的保障範圍。

2026-08-20 01:45