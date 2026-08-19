總統：軍公教明年加薪4%

賴清德總統昨（19）日表示，軍公教人員自今年7月調增專業加給及主管職務加給，各2,000元；明年1月起，還會再加薪4%，已累計第五次為軍公教加薪。

賴總統昨日前往台中清泉崗營區，勗勉234旅實兵演練部隊。他表示，在他上任後，持續調整國軍官兵待遇，2025年政府核定調增志願役、戰鬥部隊、戰航管、電偵及網路戰等五項加給；今年2月，也核定將無人機部隊納入支領戰鬥部隊加給。

賴總統宣布，經過國防部完整評估，考量作戰需求及勤務專業特性，從今年7月1日起，除既有的第一、第二類型戰鬥部隊加給之外，將新增「第三類型戰鬥部隊加給」，讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊，其服役官兵每個月增加4,000元加給。

賴總統指出，在戰鬥部隊服役的義務役官士兵，從今年7月1日起比照志願役官兵支領戰鬥部隊加給。軍公教人員也從今年7月調增專業加給以及主管職務加給，各2,000元；明年1月起，還會再加薪4％。

賴總統表示，政府陸續調整薪資、勤務加給及各項待遇，就是要透過更合理的制度，反映官兵肩負的責任、風險與專業；讓不同職務、不同責任的待遇有所區別，符合部隊任務性質及人力需求。