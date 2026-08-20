預售屋解約量 大幅攀升

據預售實價登錄資料指出，今年3~6月全國單月解約量520~630件之間，明顯高於第七波管制後每月約300件的水準；對照建商財報，營建股推案王興富發最新第2季解約違約金收入近4億元，創近三年新高，顯示近期解約量攀升。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，預售屋買方一旦購買後不履約，並進行解約，需要付給建商違約金，而按照內政部《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》第24條規定、違約金以總價15%計算；但若買方繳納的價金不足總價15%，以「沒收買方已繳納的價金」為限，建商不可要求買方補足15%，因此不少打出「低首付」建案傳出災情，主因買方只要賠付約5%的首付款，不必賠到15%。

資料顯示，今年3~6月全國單月解約量達520~630件間，超過第七波管制後每月約300件的水準；再看2025年數據，區域解約數量最多的是在過去預售熱區的台中市與高雄市，光是2025年台中市解約量1,400餘件，高雄市則是約1,000件，光是台中、高雄解約量就占全國約66%左右。

對照營建股推案王興富發近三年違約金收入呈現逐季走高態勢，從2024年第3季的800萬元，一路攀升。去年第4季違約金收入更破億元，而最新第2季解約違約金收入更升至3.98億元，較2024年第3季第七波信用管制上路之際、激增48.75倍。