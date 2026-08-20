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中華開發資本 帶領新創前進

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
開發資本串連全球創投生態圈，以行動支持「2026台灣國際創投論壇」。左三為創新管顧總經理郭大經。中華開發資本／提供
開發資本串連全球創投生態圈，以行動支持「2026台灣國際創投論壇」。左三為創新管顧總經理郭大經。中華開發資本／提供

擁有逾65年投資經驗的中華開發資本，以「資本」與「交流」雙引擎並進的模式，於凱基金控擔任首屆召集人的「金融科技投資交流工作圈」中挑起執行大梁，一方面籌組以金融科技與AI為主軸的創新科技母基金，藉此透過海外頂尖創投提升台灣國際能見度，另一方面串連全球創投生態圈，帶領台灣新創走向世界。

在交流引擎上，開發資本持續與金融科技創新園區合作，透過「投資會客室」等項目，讓台灣新創團隊與海外投資人有一對一交流的機會，例如7月16日於中華開發創新加速器登場的「2026台灣國際創投論壇」發布調查指出，有七成新創團隊穩定存續並經營海外市場，以日本為最主要的目標市場，亦有高達九成受訪創投機構布局海外投資，美國則是最重要據點。開發資本已於日本東京、福岡設立正式據點，並積極連結美國矽谷創新圈資源，為台灣新創前進日、美預先鋪路。

在資本引擎上，由開發資本主導籌組、目標規模為60億至75億元的創新科技母基金，將聚焦於AI與金融科技領域具卓越實績的海外創投基金，透過對高成長技術與多元地理市場的分散布局降低曝險，亦為基金投資人帶來擴展海外投資布局及掌握前沿趨勢的機會。

開發資本總經理南怡君表示，開發資本以「與台灣團隊陪跑國際」自我期許。這檔母基金不只是資本工具，更是一座橋梁，連結全球頂尖創投與創新網絡，以及台灣供應鏈、金融機構與新創。創新科技母基金透過完善的風險分散機制及實質的跨境FinTech與AI投資視野，讓台灣金融科技新創在募資與國際化的路上不再單打獨鬥，為投資人創造價值。

開發創新管理顧問公司總經理郭大經更指出，台灣新創的技術與韌性已具備國際水準，關鍵是能否與全球資本、市場與人才建立長期鏈結。透過加速器與國際論壇平台，邀請海外頂尖創投來台交流、擔任新創的導師與評審，帶台灣團隊走向東京、福岡與矽谷。

中華開發資本 凱基金 創投

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