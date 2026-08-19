快訊

交通部核准營運了 北捷信義東延段最快通車時間曝光

辛亥路地下道追撞車禍…BMW疑打滑猛衝分隔島又撞前車 駕駛流血送醫

債市賣壓會擊沉美股嗎？技術分析師：5跡象顯示拉回後將蓄勢反攻

聽新聞
0:00 / 0:00

企業狂借美元 外幣放款半年暴增逾2,400億元、國銀獲利添動能

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據央行統計，6月底國銀外幣放款餘額8,657.7億元，6月單月大增245.2億元，累計上半年新增2,403.3億元，雙寫史上同期新高紀錄。路透
據央行統計，6月底國銀外幣放款餘額8,657.7億元，6月單月大增245.2億元，累計上半年新增2,403.3億元，雙寫史上同期新高紀錄。路透

央行統計，6月底國銀外幣放款餘額8,657.7億元，6月單月大增245.2億元，累計上半年新增2,403.3億元，雙寫史上同期新高紀錄；外幣授信量能擴大，可望挹注銀行淨利息收入，成為下半年獲利支撐。

這波外幣放款成長力道仍在高檔。6月底外幣放款年增率達67%，已連續五個月維持六成以上高成長，顯示企業外幣融資需求並未降溫。

累計來看，上半年增量已達去年全年新增1,464億元的1.64倍。若下半年企業資金需求動能延續，全年新增外幣放款仍有機會挑戰5,000億元大關，再寫歷史新高。

更關鍵的是，這波成長不是單靠匯率推升。6月美元對新台幣升值約1.4%，確實墊高台幣計價的外幣放款餘額；但以美元原幣計算，6月底外幣放款約272億美元，單月仍增加3.89億美元，顯示企業實質融資需求仍熱絡。

換言之，匯率有助攻，但不是唯一原因。以美元原幣觀察，放款仍明顯增加，代表企業實質融資需求持續熱絡。

大型民營銀行主管指出，今年上半年外幣放款成長，主要來自AI、半導體及資通訊供應鏈支撐。AI應用擴大，帶動伺服器、高效能運算及相關設備出貨，推升供應鏈營運周轉與資本支出需求。

不過，觀察這波外幣放款動能，已不只來自單一產業。全球供應鏈重組、台商赴美投資、新南向布局及海外產能擴充，正帶動企業跨境資金需求升溫。

其中，美國製造業回流政策、新南向市場吸引台商擴產，加上跨國企業建立區域供應鏈，都有助支撐海外建廠、設備採購及營運資金需求。這些資金需求將逐步轉化為國銀外幣授信商機。

對銀行而言，外幣放款量能擴大，除代表授信業務成長，也有助提高放款利息收與淨利息收入。若外幣資金成本控制得宜，將成為下半年銀行獲利的重要支撐之一。

展望下半年，銀行圈預期，AI投資仍是基本盤，海外投資及供應鏈重組則接棒成為中長期動能。惟國際經貿情勢、主要央行利率走向及企業資金調度，仍將影響外幣放款後續成長速度。

國銀 央行 銀行 美元 匯率

延伸閱讀

外幣存款半年暴增兆元！今年拚第七個破兆年 銀行排名大洗牌

國銀中小企業放款半年衝4,027億元創高 全年達標在望

國銀今年海外獲利拚千億

13家金控7月獲利下滑至518.9億元 法人持續看好這幾檔

相關新聞

市場震盪催出定期投資潮 基金定期定額人數創新高

全球投資市場7月震盪加劇，投資人沒有因此退場，反而更願意透過紀律方式參與市場。最新統計顯示，7月境內基金定期定額人數及扣款筆數同步創新高；「鉅亨買基金」同月定期定額人數也刷新紀錄，今年定期定額月均金額更較去年大增72%。

企業狂借美元 外幣放款半年暴增逾2,400億元、國銀獲利添動能

據央行統計，6月底國銀外幣放款餘額8,657.7億元，6月單月大增245.2億元，累計上半年新增2,403.3億元，雙寫史上同期新高紀錄；外幣授信量能擴大，可望挹注銀行淨利息收入，成為下半年獲利支撐。

外幣存款半年暴增兆元！今年拚第七個破兆年 銀行排名大洗牌

國銀外幣存款半年新增就破兆元。據金管會統計，6月底餘額16兆4,604億元續攀顛峰，上半年新增1兆737.6億元寫史上同期新高；若下半年未大幅回吐，今年可望守住兆元增量，成為20年來第七個外幣存款新增破兆年度。

國銀外幣存款寫新高！上半年增逾兆元 6巨頭穩居兆元俱樂部

金管會統計顯示，本國銀行截至今年6月底外幣存款餘額達新台幣16兆4604億元，續創歷史新高，主要受到美元升值影響，累計上...

歷史新高！15張百億神單吸金近3800億元 7月最大黑馬是「這張」

全球股市高檔震盪，投資型保單買氣持續升溫，壽險業「百億神單」再添三張。據統計，截至2026年前七月，共有15張保單銷售突破百億元，其中13張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額近3,800億元，一舉改寫歷史新高；南山人壽、法巴人壽及凱基人壽7月各有一張商品新進榜，其中南山人壽「鑫月雙享變額年金保險」一進榜銷售即突破360億元，成為最大黑馬。

亞股下殺新台幣震盪加劇 貶破32元後翻升收31.937元

美股費半重挫近5%，亞股跟著下殺，外資大舉提款台股並匯出，不過美元指數也因升息預期降溫而走弱，多方因素交雜，新台幣匯率震...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。