企業狂借美元 外幣放款半年暴增逾2,400億元、國銀獲利添動能

據央行統計，6月底國銀外幣放款餘額8,657.7億元，6月單月大增245.2億元，累計上半年新增2,403.3億元，雙寫史上同期新高紀錄；外幣授信量能擴大，可望挹注銀行淨利息收入，成為下半年獲利支撐。

這波外幣放款成長力道仍在高檔。6月底外幣放款年增率達67%，已連續五個月維持六成以上高成長，顯示企業外幣融資需求並未降溫。

累計來看，上半年增量已達去年全年新增1,464億元的1.64倍。若下半年企業資金需求動能延續，全年新增外幣放款仍有機會挑戰5,000億元大關，再寫歷史新高。

更關鍵的是，這波成長不是單靠匯率推升。6月美元對新台幣升值約1.4%，確實墊高台幣計價的外幣放款餘額；但以美元原幣計算，6月底外幣放款約272億美元，單月仍增加3.89億美元，顯示企業實質融資需求仍熱絡。

換言之，匯率有助攻，但不是唯一原因。以美元原幣觀察，放款仍明顯增加，代表企業實質融資需求持續熱絡。

大型民營銀行主管指出，今年上半年外幣放款成長，主要來自AI、半導體及資通訊供應鏈支撐。AI應用擴大，帶動伺服器、高效能運算及相關設備出貨，推升供應鏈營運周轉與資本支出需求。

不過，觀察這波外幣放款動能，已不只來自單一產業。全球供應鏈重組、台商赴美投資、新南向布局及海外產能擴充，正帶動企業跨境資金需求升溫。

其中，美國製造業回流政策、新南向市場吸引台商擴產，加上跨國企業建立區域供應鏈，都有助支撐海外建廠、設備採購及營運資金需求。這些資金需求將逐步轉化為國銀外幣授信商機。

對銀行而言，外幣放款量能擴大，除代表授信業務成長，也有助提高放款利息收與淨利息收入。若外幣資金成本控制得宜，將成為下半年銀行獲利的重要支撐之一。

展望下半年，銀行圈預期，AI投資仍是基本盤，海外投資及供應鏈重組則接棒成為中長期動能。惟國際經貿情勢、主要央行利率走向及企業資金調度，仍將影響外幣放款後續成長速度。