六大壽險進亞資專區 報捷

六大壽險在亞洲資產管理中心高雄專區，繳出亮眼成績，截至6月底，已帶動專區保費收入達89.2億元，保費融資金額至少65億元。業者表示，利率變動型壽險、分紅保單最受富豪青睞，搭配保費融資更成為富豪的資產配置黃金鐵三角組合。

壽險業者觀察高資產客群的投保偏好，在亞洲資產管理中心高雄專區中，不適用最低比率規範的外幣利率變動型與分紅保單最受青睞。

富邦人壽在專區推出四張專區專屬保單，包含利變型和分紅保單，也是專區首年度業界唯一推出分紅型外幣保單的業者，截至今年6月底，新契約保費收入衝上53.7億元居冠，共核實282件保單。

國泰人壽自去年7月推動高雄專區專屬保單以來，美元利變型商品「美添增鑽」成為銷售主力，該保單截至今年6月底銷售43件、累計新契約保費達11億元，同時吸引127位高資產客戶申請專區客戶資格，並帶入逾350件新契約，合計新契約保費收入逾30億元，同樣以美元利變型保單為銷售主力。

南山人壽專區商品「御利臻鑽」美元利變型壽險最受高資產客戶青睞，主因是此類商品因不適用壽險死亡給付對保單價值準備金的最低比例規範，符合高資產客戶的財富傳承與風險管理訴求，截至今年6月底，專區商品新契約共11件、保費收入約2.3億元。

新光人壽的熱銷商品同樣是利變型壽險，特別是專區專屬商品「美多亞」美元利變壽險，累計至今年6月底，新契約5件、新契約保費收入約2,000萬元；凱基人壽專區專屬商品「美鑽添壽」美元利變壽險截至6月底，保費收入約3億元。

台灣人壽則打破常見的短年期或躉繳的儲蓄型商品思維，率先推出10年或12年期繳費的外幣多次給付健康險「耀鑽傳世」，截至今年6月底，該商品保費收入約800萬元。

除了商品本身，壽險業者指出，高資產客戶同時看重「資金調度效率」。