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在宅急症照護保單 首張出爐

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

衛福部推動在宅急症照護試辦計畫，日前壽險業者如國泰人壽、富邦人壽和南山人壽皆陸續表態將推出在宅急症照護保障商品，國泰人壽昨（19）日率先宣布推出業界首張在宅急症照護保單，商品以一年期為主，將「住院日額」與「在宅急症照護日額」同時納入保障，凡經醫師評估符合試辦計劃所公布的適應症患者，皆符合在宅急症照護的保障範圍。

以45歲男性投保「宅心安」日額2,000元為例，年繳保費為3,560元。如醫師診斷為肺炎，在醫院治療三天後，經醫師評估符合「試辦計畫」之收案條件，並由特約醫事服務機構收案，接受七天在宅急症照護。此案例於符合保單條款約定下，可申請「住院日額保險金」6,000元，以及「在宅急症照護日額保險金」14,000元，合計20,000元保險金。

傳統醫療保單並未將在宅急症照護納入保障，但隨醫療進步使得照護模式不限於醫院，衛福部推動試辦計劃，保險公司也根據此趨勢，由國泰人壽推出保險業界首創「宅心安一年定期住院日額暨在宅急症照護醫療健康保險」，除傳統的住院日額外，另將衛福部公布於試辦計劃中的適應症也納入保障，且商品條款載明，若衛福部公告的試辦計畫刊載內容有更動，則以公告為準。截至目前主要有經主治醫師評估主診斷為肺炎、尿路感染、軟組織感染等，應住院治療但適合在宅接受照護者。

國壽指出，由於在宅醫療相關制度及試辦範圍仍持續調整，「宅心安」採1年期非保證續保設計，以保留商品因應醫療政策及市場環境變化的彈性。同時，國壽亦為保戶規劃保障銜接機制。

保單 南山人壽 國泰人壽

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