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外幣存款半年暴增兆元！今年拚第七個破兆年 銀行排名大洗牌

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國銀外幣存款半年新增就破兆元。據金管會統計，6月底餘額16兆4,604億元續攀顛峰，上半年新增1兆737.6億元寫史上同期新高。路透社
國銀外幣存款半年新增就破兆元。據金管會統計，6月底餘額16兆4,604億元續攀顛峰，上半年新增1兆737.6億元寫史上同期新高。路透社

國銀外幣存款半年新增就破兆元。據金管會統計，6月底餘額16兆4,604億元續攀顛峰，上半年新增1兆737.6億元寫史上同期新高；若下半年未大幅回吐，今年可望守住兆元增量，成為20年來第七個外幣存款新增破兆年度。

外幣存款年增率也同步加速。據統計，6月底外幣存款年增17.7%，寫近三年八個月新高；上半年新增量已達2022年全年史上高峰1兆7,584億元的61%，全年仍有機會挑戰歷史高點。

不過，6月這波成長是受美元升值推升。若以美元原幣計算，6月底外幣存款餘額是5,170億美元，反而月減13億美元。

金管會指出，6月外幣存款增加，主要是美元升值造成換算後的台幣餘額增加。若從原幣觀察，減少原因包括客戶支付貨款、營運資金調度及投資款匯出。

換言之，6月外幣存款雖續創高，但「含金量」不如5月。5月底美元匯率31.384元，6月底升至31.837元，美元升值約1.4%，自然推高外幣存款換算後的台幣帳面數字。

外幣存款「兆元俱樂部」排名方面，6月前三大再度洗牌。中信銀以1兆7,421億元穩居龍頭，已連續四年稱霸；兆豐銀6月大增336.7億元，餘額升至1兆3,147億元，睽違一年半重返第二。

北富銀單月減少69億元、降至1兆2,939億元，退居第三，與兆豐銀差距拉開到208億元。

其後依序為台銀1兆2,721億元、玉山銀1兆2,684億元及第一銀行1兆1,956億元，其中台銀與玉山銀僅差37億元，第四、第五名隨時可能再洗牌。

金融圈指出，外幣存款動能關鍵在企業美元資金是否續留、聯準會利率決策及新台幣匯率走勢。若美元利率仍具吸引力，外幣存款規模可望維持高檔，但成長動能可能較上半年趨於溫和。

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