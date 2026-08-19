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國銀外幣存款寫新高！上半年增逾兆元 6巨頭穩居兆元俱樂部
金管會統計顯示，本國銀行截至今年6月底外幣存款餘額達新台幣16兆4604億元，續創歷史新高，主要受到美元升值影響，累計上半年外幣存款增額逾1.07兆元；國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，中信銀行以1.74兆元居冠。
金管會表示，截至6月底本國銀行外幣存款餘額為16兆4604億元，續創歷史新高，月增1940億元或1.2%，主要因單月美元對新台幣升值影響。
金管會指出，若剔除匯率因素，直接用6月底美元匯率31.837換算，6月底外幣存款為5170億美元，月減13億美元，主要因客戶支付貨款、營運資金調度及投資款匯出等影響。
根據金管會資料，今年6月底國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，依序為中信銀行1.74兆元、兆豐銀行1.31兆元、台北富邦銀行1.29兆元、台灣銀行1.27兆元、玉山銀行1.26兆元與第一銀行1.19兆元。
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