國銀外幣存款寫新高！上半年增逾兆元 6巨頭穩居兆元俱樂部

全球股市高檔震盪，投資型保單買氣持續升溫，壽險業「百億神單」再添三張。據統計，截至2026年前七月，共有15張保單銷售突破百億元，其中13張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額近3,800億元，一舉改寫歷史新高；南山人壽、法巴人壽及凱基人壽7月各有一張商品新進榜，其中南山人壽「鑫月雙享變額年金保險」一進榜銷售即突破360億元，成為最大黑馬。

2026-08-19 19:45