快訊

美科技巨頭帶頭反彈 台指期夜盤大漲、收復45K大關

曾登輝達生態系背版 黃仁勳愛店分店熄燈！店面高掛布條出售

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀外幣存款寫新高！上半年增逾兆元 6巨頭穩居兆元俱樂部

中央社／ 台北19日電
金管會統計顯示，本國銀行截至今年6月底外幣存款餘額達新台幣16兆4604億元，續創歷史新高。聯合報系資料照
金管會統計顯示，本國銀行截至今年6月底外幣存款餘額達新台幣16兆4604億元，續創歷史新高。聯合報系資料照

金管會統計顯示，本國銀行截至今年6月底外幣存款餘額達新台幣16兆4604億元，續創歷史新高，主要受到美元升值影響，累計上半年外幣存款增額逾1.07兆元；國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，中信銀行以1.74兆元居冠。

金管會表示，截至6月底本國銀行外幣存款餘額為16兆4604億元，續創歷史新高，月增1940億元或1.2%，主要因單月美元對新台幣升值影響。

金管會指出，若剔除匯率因素，直接用6月底美元匯率31.837換算，6月底外幣存款為5170億美元，月減13億美元，主要因客戶支付貨款、營運資金調度及投資款匯出等影響。

根據金管會資料，今年6月底國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，依序為中信銀行1.74兆元、兆豐銀行1.31兆元、台北富邦銀行1.29兆元、台灣銀行1.27兆元、玉山銀行1.26兆元與第一銀行1.19兆元。

國銀 匯率 新台幣 金管會 中信銀行 玉山銀行 兆豐銀行 台灣銀行 第一銀行

延伸閱讀

國銀放款中小企 超進度

純網銀燒錢退潮！三家虧損年收斂4成 為何全靠這一家？

中信金四大利多 增強配息動能

國銀今年海外獲利拚千億

相關新聞

市場震盪催出定期投資潮 基金定期定額人數創新高

全球投資市場7月震盪加劇，投資人沒有因此退場，反而更願意透過紀律方式參與市場。最新統計顯示，7月境內基金定期定額人數及扣款筆數同步創新高；「鉅亨買基金」同月定期定額人數也刷新紀錄，今年定期定額月均金額更較去年大增72%。

國銀外幣存款寫新高！上半年增逾兆元 6巨頭穩居兆元俱樂部

金管會統計顯示，本國銀行截至今年6月底外幣存款餘額達新台幣16兆4604億元，續創歷史新高，主要受到美元升值影響，累計上...

歷史新高！15張百億神單吸金近3800億元 7月最大黑馬是「這張」

全球股市高檔震盪，投資型保單買氣持續升溫，壽險業「百億神單」再添三張。據統計，截至2026年前七月，共有15張保單銷售突破百億元，其中13張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額近3,800億元，一舉改寫歷史新高；南山人壽、法巴人壽及凱基人壽7月各有一張商品新進榜，其中南山人壽「鑫月雙享變額年金保險」一進榜銷售即突破360億元，成為最大黑馬。

亞股下殺新台幣震盪加劇 貶破32元後翻升收31.937元

美股費半重挫近5%，亞股跟著下殺，外資大舉提款台股並匯出，不過美元指數也因升息預期降溫而走弱，多方因素交雜，新台幣匯率震...

2026幣安區塊鏈周重返亞洲 聚焦金融演進、11月28日曼谷盛大登場

全球領先區塊鏈生態系統暨全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）19日宣布將於2026年11月28日至29日，在泰國曼谷市中心的詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Center, QSNCC）舉辦2026幣安區塊鏈周。

新台幣升0.8分 收31.937元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.937元，升0.8分，成交金額21.44億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。