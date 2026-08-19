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元大金七度獲《HR Asia》亞洲最佳雇主獎 打造具成長性幸福職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控七度榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主殊榮。圖／元大金控提供
元大金控七度榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主殊榮。圖／元大金控提供

元大金（2885）秉持「專注績效，增進員工福祉」的核心價值，持續打造具競爭力與成長性的職場環境，榮獲亞洲最具指標性人力資源媒體《HR Asia》2026年度「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia），為第七度獲此殊榮。此次獲獎，展現元大金控長期深耕人才培育與打造幸福職場的成果，也彰顯集團面對AI人工智慧發展及產業轉型趨勢，持續強化組織韌性與人才布局的投入，獲得國際肯定。

因應金融產業快速變遷及未來發展需求，元大金控從儲備幹部培育、接班梯隊建設到跨領域專業人才延攬，打造具前瞻性且多元的人才培育及發展體系。近年來除積極培育同仁AI素養與數位能力外，也擴大召募具科技、工程、醫學及海外學習背景等跨領域人才，並推出科技菁英召募計畫（ITMT），延攬具軟體開發、數據分析、人工智慧及資訊科技能力之專才，為集團數位轉型及金融創新發展注入成長動能。

除深耕人才發展，元大金控亦長期關注員工福祉，積極營造友善職場環境，提供具市場競爭力的薪酬制度及完善福利措施，包括員工持股信託、團體保險、健康促進方案、家庭友善措施及員工協助方案等，協助員工在工作與生活之間取得良好平衡；同時推動多元、平等與共融（DEI）文化，營造尊重差異、彼此支持的職場環境，讓每位員工都能在安心、友善的工作環境中持續發揮所長。

元大金控將持續落實「穩固核心、驅動成長」發展策略，深化人才培育，加速AI應用導入，推動數位創新與永續轉型，打造兼具競爭力與幸福感的優質職場，攜手員工共創長期價值，穩健朝永續發展目標邁進。

元大金

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