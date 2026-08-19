歷史新高！15張百億神單吸金近3800億元 7月最大黑馬是「這張」

全球股市高檔震盪，投資型保單買氣持續升溫，壽險業「百億神單」再添三張。據統計，截至2026年前七月，共有15張保單銷售突破百億元，其中13張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額近3,800億元，一舉改寫歷史新高；南山人壽、法巴人壽及凱基人壽7月各有一張商品新進榜，其中南山人壽「鑫月雙享變額年金保險」一進榜銷售即突破360億元，成為最大黑馬。

今年前七月，國泰人壽仍以三張百億神單居冠，「月月泰利」系列新契約保費收入（FYP）逾700億元，居市場第一；「月月永溢」系列逾675億元居次；「鑫超月得益」系列也逾215億元，三系列合計銷售突破1,600億元。

南山人壽則成為7月最大黑馬，6月新推出投資型新商品「鑫月雙享變額年金保險」，據了解，銷售一舉突破360億元，直接躍居百億神單第三名。南山人壽的投資型商品占7月整體新契約保費收入八成以上，銷售表現較6月進一步增長，成為推升業績的主要動能。

其他投資型百億神單中，安聯人壽「吉利發發」系列前六月銷售已達302億元，前七月估逾350億元；元大人壽「元元致富」系列逾270億元；據悉，台灣人壽「信鑫滿滿」系列銷售也突破170億元；富邦人壽「真豐利」前七月銷售逾130億元；安達人壽「富貴大贏家」系列銷售近125億元；三商美邦人壽「金世紀多利」系列逾120億元。

凱基人壽7月再添一張百億神單，除「一生傳富」系列前七月銷售近175億元，「活利鑫動變額年金／變額壽險」也逾100億元。展望後市，凱基人壽表示，在民眾對於資產配置、資金累積及退休準備需求帶動下、投資型保單兼具保障、退休及投資功能，審慎樂觀看待今年整體銷量。

另一張新進榜商品為法巴人壽「金采年華台外幣變額年金／變額萬能壽險」，銷售逾100億元，商品提供共同基金、ETF及專家團隊代操帳戶，投資幣別涵蓋美元、歐元、澳幣及紐幣等，提供多元資產配置選擇。

非投資型商品則有新光人壽「美富家外幣利變壽險」賣出逾130億元，以及富邦人壽「智富紅運外幣分紅終身壽險」約115億元。

回顧過往，2019年共有21張百億保單、銷售2,887億元；2023年受到聯準會大幅升息影響，僅剩四張、562億元，為近年低點；2024年回升至11張、超過2,300億元，2025年再增至17張、近3,200億元。今年才走到前七月，15張百億神單合計銷售已逼近3,800億元，創下歷史新高。